Je visite ma région : Le château de Sully-sur-Loire

Le château de Sully-sur-Loire, situé entre Orléans et Blois, a subi de nombreuses modifications depuis la construction du donjon en 1395 : à son origine, le bâtiment avait deux fonctions principales, la défense et l’apparat, pour montrer sa puissance à ses voisins ! C’est d’ailleurs dans ce château que Jeanne d’Arc vient rencontrer le futur Charles VII en 1429.

ⓘ Publicité

L’apparence du château va radicalement changé en fonction de ses différents occupants. Ces modifications sont un témoignage de l’histoire qui se raconte à travers l’architecture : la charpente remarquable en berceau brisé, le petit château ou encore le donjon.

Des visites guidées ainsi que des visites historiques sont proposées. Et le 17 aout, la Grande Salle basse du donjon est envahie par bon nombres d'armes : épées, armes d'hast, canons, flèches, arc, maille, armures… Vous aurez l’occasion de les observer et même de les essayer et de les manier…

Toutes les infos à retrouver sur https://www.chateausully.fr