Je visite ma région: le château du Rivau à Lémeré

Vous aimez les jardins et la musique et vous retrouver en famille ou entre amis dans un cadre enchanteur, le château du Rivau à Lémeré vous invite à participer à la premiere édition des Apé’Rivau. Retenez ces 3 dates pour vivre des moments uniques à partager : le 20 juillet avec le groupe Crazy Little Swing, le 3 août, ce sera au tour du groupe Adrien Colas Sextet et enfin le le 17 août, le Rivau accueillera Kif Kif .

Pendant tout l’été, le château du Rivau à aussi pensé à vos enfants et organise de nombreux ateliers jusqu’au 31 Aout. Vous pourrez aussi participer aux v isites thématiques et historiques et parcourir les jardins à la découverte des nombreuse plantes vivaces.

C’est aussi l’un des événements de l’été, le grand spectacle des joutes équestres médiévales , les 12 et 13 août. Les joutes qui au XIIième et XIIIième siècle étaient une occasion importante de montrer des armoiries, mais aussi d'impressionner les dames de l'aristocratie qui pouvaient montrer leur préférence en offrant leur écharpe ou leur voile aux chevaliers.

Lors de votre visite , ne manquez pas la nouvelle exposition d’art contemporain " Enchanter la terre ". Vous pourrez aussi vous restaurer à « la table des fées » au au « j ardin secret » et même profiter d’une nuit au château à « l ’hotel du Rivau ».

Séjournez à l'hôtel 4 étoiles du Château du Rivau, en Touraine