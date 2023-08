Je visite ma région : le labyrinthe de Beaugency

Tous les ans, un nouveau labyrinthe naturel (en maïs) voit le jour pour le plaisir des petits et des grands.

ⓘ Publicité

La légende dit d’ailleurs que des pouvoirs maléfiques emplissent le lieu où des monstres et autres bêtes rodent…

C’est pour cette raison que le labyrinthe se retrouve hanté les mercredis et les samedis soirs de 21h à 23h30, pour les amateurs de sensations fortes avec des personnages à rencontrer tout au long de la visite. Tandis que le vendredi soir, les zombies attaquent les sentiers !

Mais la journée, c’est plus calme, vous pourrez profiter d’un labyrinthe sur le thème du Far West, avec Lucky Luke, Calamity Jane ou encore les Daltons pour le plus grand plaisir de toute la famille

Le labyrinthe est ouvert 7 jours sur 7 et d’autres activités vous attendent pour profiter des bords de Loire à Beaugency.

Toutes les infos au www.labyrinthe-beaugency.com