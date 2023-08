Je visite ma région : Le lac de Rillé en Touraine Nature

La possibilité de se ressourcer et passer une journée ou plus en famille dans ce lieu qui est en plus une réserve ornithologique et qui fourmille d’activités pour les petits et les grands.

Un voyage dans le temps vous attend tout d’abord, au bord du train du Rillé, installé sur les bords du lac depuis le début des années 90.

Le train historique du lac de Rillé - Leonard de Serres

Pour les plus téméraires, le parc aventure Le Baud’Rillé vous entraîne sur ses parcours dans les arbres et en tyrolienne pour avoir une vue incroyable d’en-haut ! Et évidemment des activités aquatiques sur le lac avec le premier Wakepark de Touraine : Wakeboard, ski nautique, pédalos, paddles ou canoës et partez à la découverte du cadre exceptionnel du lac de Rillé.

Pour des activités plus calmes, de grandes balades ainsi qu’un mini-golf éducatif sur la faune locale vous attendent.

Et pour en profiter encore plus longtemps, un camping 100% nature est sur place.

Toutes les infos pratiques sur le https://www.tourainenature.com/lac-de-rille-activites-famille/