Je visite ma région : Le musée Bertrand à Châteauroux

Situé dans la vieille ville de Châteauroux, le musée Bertrand est une occasion unique de découvrir des œuvres et vestiges de la période napoléonienne entre-autre.

Dans le musée, on retrouve des objets de l’époque napoléonienne comme un sabre porté par Bonaparte à la bataille d’Aboukir, des objets personnels de Napoléon et de l’Impératrice Joséphine, ou encore la volière de Sainte-Hélène...

Mais le musée propose aussi de parcourir d’autres époques : gauloise et gallo-romaine mais aussi l’époque médiévale et Renaissance où vous pourrez admirer des peintures du XVe au XVIIIe, des écoles flamande et hollandaise... et aussi du mobilier des arts décoratifs.

L’époque XIXe aussi avec des peintures des Indes et de Chine d’Auguste Borget et des sculptures de Camille Claudel.

Des œuvres plus régionales sont aussi mises en avant dans votre parcours du musée dont l’entrée est gratuite !

Pour des expositions plus contemporaines, rendez-vous à quelques mètres du Musée, au couvent franciscain des Cordeliers, où vous pourrez aussi profiter des jardins en terrasse, arrosés par trois sources vives, qui descendaient à l'origine jusqu'à l'Indre !