Je visite ma région : le musée de l'hospice Saint-Roch à Issoudun

Le musée de l’Hospice Saint-Roch d’ Issoudun est un musée qui se visite gratuitement. Il a été édifié au XIIe siècle, et reconstruit au XVe. Votre visite vous permettra de découvrir une magnifique chapelle de style gothique , les anciennes salles des malades du XVe siècle et l’apothicairerie avec sa collection de plus de 300 pots en faïencerie de Nevers et son mobilier d'origine. Vous pourrez aussi parcourir le jardin des simples.

Le Musée reconnu par le label Musée de France présente " les Arbres de Jessé ", un ensemble archéologique de la civilisation celte, des sculptures du VIIIe au XVe siècle. Depuis 1995, une extension réalisée par l’architecte Pierre Colboc accueille des expositions temporaires .