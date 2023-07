Je visite ma région : le Musée de la Chemiserie et de l'Elégance Masculine à Argenton-sur-Creuse

Argenton-sur-Creuse était il y a plus de 150 ans, un haut lieu de la confection en France. C'est d'ailleurs dans cette ville que s'est ouvert il y a plus d'un siècle, le premier atelier de confection de chemises .

Aujourd'hui ce musée de la Chemiserie et de l’Élégance Masculine vous permettra de mieux connaître toutes les étapes de la fabrication d’une chemise à travers de nombreuses photos, vidéos, mannequins et matériels. C’est aussi une plongée dans l’histoire du vêtement au masculin et de la chemise qui est apparue au Moyen-Age et qui s’appelait alors " chainse ".

Votre visite vous conduira aussi dans le jardin du musée. Il a été aménagé comme un patron d'une chemise. Il est découpé en plusieurs espaces rectangulaires. Il comprend un ensemble de plantes utilisées pour la production de fibres textiles (lin, chanvre, ortie...) et de teintures (garance, pastel...) entres autres.