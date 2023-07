Je visite ma région: le musée du cirque et de l'illusion à Dampierre-en-Burly

Le musée du cirque et de l'illusion

C’est dans un vieux hangar, totalement réaménagé que Rémy Demantes vous fera partager sa passion, il a ouvert son musée en 2004.

ⓘ Publicité

Le Musée du Cirque et de l’illusion , vous fera pénétrer dans un espace de 700m² entièrement décoré, c’est le premier du genre en France qui présente l'histoire du cirque et de ses artistes légendaires à travers des costumes, des maquettes ou encore des décors de films, comme par exemple la cage aux fauves que vous avez sans doute vue dans le film " Roselyne et les lions " de Jean-Jacques Annaud.

Pendant votre visite vous pourrez aussi assister à un spectacle de magie tous les jours à 15h30 pendant les vacances d’été jusqu'au 3 septembre 2023.