Je visite ma région : Le palais Jacques Cœur à Bourges

C’est grâce à la mise en place d’un commerce prospère avec l’Orient, que Jacques Cœur, devient argentier du Roi.

ⓘ Publicité

Par conséquent, il lui fallait une demeure à la hauteur de sa réussite. C’est donc dans sa ville natale de Bourges qu’il décide de construire une demeure « grande, large, haute et magnifique ». Elle débutera en 1444.

La palais fut confisqué suite quelques déboires de Jacques Coeur. Il passera entre les mains de plusieurs propriétaires et sera même l’hôtel de ville puis palais de justice de Bourges de 1820 à 1830.

Lors de votre visite, ne loupez pas dans la salle du trésor, la ravissante sculpture des célèbres amants Tristan et Yseult qui cache un secret que vous découvrirez lors de votre visite, possible de 10h à 12h45 et 14h à 18h15.

Des visites guidées sont aussi organisées. Toutes les infos sur www.palais-jacques-coeur.fr/