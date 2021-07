Jeu - Gagnez la photo de Jackie et John Kennedy issue de l'exposition qui leur est consacrée à Biarritz

A l'occasion de l'exposition photos "Jackie et les Kennedy" jusqu'au 5 septembre à Biarritz, jouez pour gagner la photo de la rencontre entre Jacqueline Bouvier et John Kennedy.

Jusqu'au 5 septembre, la ville de Biarritz rend hommage à Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis, à travers une exposition de plus de 160 photos d’exception, présentées dans les jardins et sur le bord de mer de la ville. Cette rétrospective met en lumière le lien affectif des Kennedy pour la France et plus particulièrement avec la Côte basque, où les membres de la famille séjournèrent régulièrement dès les années 30.

Gagnez la photo de la rencontre entre Jackie et John kennedy

Le mardi 8 mai 1952, dans leur ravissante maison à Georgetown, Martha et Charles Bartlett, correspondant à Washington du Chattanooga Times, reçoivent à dîner Jacqueline Bouvier, 23 ans, et leur ami, John Kennedy, 32 ans. « Vous partagez deux mêmes passions : l’histoire et le Monopoly ». Jackie gagne la partie. John succombe à son charme !

C'est la photo de cette rencontre que La ville de Biarritz et France Bleu Pays Basque, partenaire de cette exposition, vous proposent de gagner.

Où voir les photos de cette exposition ?

Cette exposition "Jackie et les Kennedy" est une collection originale composée de 164 tirages grand format. Chacune de ces photographies, légendées par une anecdote, souvent inédite, présente le parcours de cette femme exceptionnelle qui fut sans conteste la plus célèbre des Premières Dames des États-Unis.

Pour découvrir ces différentes photos, rendez-vous à Biarritz jusqu'au 5 septembre au jardin public, aux jardins de la Grand Plage, au square d'Ixelles, à la Côte des basques et au golf du phare.