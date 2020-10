JEU - Gagnez vos entrées pour l'Exotic Park à Lescar

Profitez des vacances pour découvrir l'Exotic Park à Lescar. Le zoo-vivarium a ouvert ses portes il y a près d'un an. En écoutant France Bleu Béarn Bigorre, remportez vos invitations durant ces vacances de la Toussaint.

L'Exotic Park est le premier parc animalier autour de Pau. Le zoo-vivarium du Béarn a ouvert ses portes à l'automne 2019. Dans un concept original, vous visiterez un insectarium avec des insectes exotiques, vivarium. Vous croiserez des pythons, des varans, des tortues géantes … Vous découvrirez une zone australienne, dans laquelle évoluent des wallabies, des émeus et des loriquets. On y trouve aussi une mini-ferme avec des chèvres naines ou encore des poules ... Vous embarquerez aussi à l'Exotic Park dans une zone pampa sud-américaine avec, entre autres, des flamants roses du Chili, des nandous les chouchous du parc, des alpagas ou encore des perroquets …

L'Exotic Park fête Halloween

Pendant ces vacances de la Toussaint et jusqu'au dimanche 1er novembre, l'Exotic Park vous propose de fêter Hallowen. Le parc vous invite à une chasse aux citrouilles. Repérez les citrouilles sur votre parcours, certaines d'entres elles vous permettront de déchiffrer un numéro de téléphone. Vous pourrez, ainsi, participer à un jeu concours, en envoyant un sms à ce numéro, en précisant la date et l'heure de votre visite. Le dimanche 1er novembre aura lieu un tirage au sort, vous permettant de remportez des cadeaux : une activité soigneur, un abonnement annuel, ou une entrée adulte et une entrée enfant.

Au programme également des animations d'Halloween, pendant ces vacances : le repas des wallabies tous les matins à 11h30. Vous assisterez aux repas des perroquets tous les après-midi à 15h30, au goûter de la mini-ferme à 16h30. Enfin des animations et des rencontres avec les reptiles et les insectes sont proposées toute la journée.

En écoutant France Bleu Béarn Bigorre, remportez vos pass famillle pour l'Exotic Park. Jouez durant ces vacances de la toussaint jusqu'au dimanche 1er novembre.