JEU - Gagnez vos invitations pour Aquatic Landes à Labenne

Gagnez vos invitations pour Aquatic Landes à Labenne Océan et faites le plein de sensations. Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre, jouez au jeu "Les petits baigneurs" tout l'été. Pendant ces vacances d'été, France Bleu Béarn vous offre des moments de partage et d'émerveillement en famille.

Aquatic Landes à Labenne, des sensations à vivre en famille

Basé à 800 metres de la plage à Labenne Océan, en plein milieu de la forée landaise, Aquatic Parc est un oasis de loisirs et de détente. Avec ses plages de sable blanc et sa végétation exotique, c’est un véritable voyage qui vous est proposé au sein du plus grand parc aquatique de la côte sud Aquitaine.

Des attractions pour tous

Composé de 3 univers, Aquatic Landes propose des attractions pour tous. Alors que les familles se prélasseront dans le lagon de sable blanc, la piscine à vague et la rivière rapide à bouée, les plus téméraires frissonneront au sein de la zone Adrénaline, avec ses 12 toboggans dont des chutes libres de 9 et 12 mètres. Les plus petits, eux, se rendront au Kids Landes Aventure, avec sa grande forteresse interactive sur une pataugeoire de 700 mètres carrées. De quoi s'amuser en toute sécurité !

