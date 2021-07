JEU - Gagnez votre pass famille pour la cité de l'Océan à Biarritz

Écoutez France Bleu Béarn Bigorre et gagnez votre pass famille pour quatre personnes pour la cité de l'océan à Biarritz, pour vivre des expériences ludiques et interactives à la découverte des océans. Jouez au jeu "Les petits baigneurs" sur France Bleu Béarn pendant les vacances d'été !

La cité de l'Océan mêle effets spéciaux, animations 3D, réalité virtuelle, et expositions interactives

La cité de l’Océan à Biarritz

La cité de l’Océan, c’est un espace dédié à la découverte de l’océan à travers des expériences immersives et ludiques. Toute la famille dès l’âge de 6 ans est invité à vivre des expériences mêlant effets spéciaux, animations 3D, réalité virtuelle, et expositions interactives. L’océan n’aura plus de secrets pour vous.

Des expériences inédites

Surfer les plus grandes vagues du monde en réalité virtuelle, partir à la rencontre des animaux des pôles ou au milieu des requins en Polynésie ou encore découvrir la côte Aquitaine la tête à l’envers, chaque expérience se veut très immersive et vous procurera des sensations inédites.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.citedelocean.com.