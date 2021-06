JEU - Gagnez vos invitations pour le parc aux rapaces de Madiran

En plus de nombreux mammifères, 36 espèces de rapaces et 175 oiseaux de proies sont à découvrir au parc aux rapaces de Madiran.

Gagnez vos invitations pour le parc aux rapaces de Madiran, et découvrez les relations et les interactions possibles entre l’homme et l’animal. Écoutez France Bleu Béarn Bigorre, jouez au jeu "Les petits baigneurs" tout l'été. Pendant ces vacances d'été, France Bleu Béarn vous offre des moments de partage et d'émerveillement en famille.

Le parc aux rapaces de Madiran

A 2 kilomètres de Madiran, le parc aux rapaces vous propose de découvrir les relations et les interactions possibles entre l’homme et l’animal. Sur 5 hectares, ce sont 250 animaux à observer, que ce soit lors de votre visite ou dans l’un des spectacles quotidiens proposés aux visiteurs. Chameaux, lamas, poney, moutons, chiens loups ou encore chevaux se mêlent à 36 espèces de rapaces et 175 oiseaux de proies.

Nouveaux décors et spectacles

Pour cette nouvelle saison, le parc a inauguré un jardin médiéval ou encore une roseraie. De quoi rythmer sa visite entre le spectacle de chevalerie, qui mêle exercices à cheval et passes d’armes, le « ballet des chouettes », mettant en avant les oiseaux nocturnes dans une superbe mise en scène, et bien évidemment, le spectacle phare « Il était une fois la fauconnerie » .

Pour plus d’informations, rendez-vous sur fauconnerie-marche.fr