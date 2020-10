JEU - Gagnez votre pass famille pour Laser Land à Bizanos

Le complexe Laser Land à Bizanos, ce sont plusieurs activités en un même lieu : Laser Game, Laser Kart, réalité virtuelle, escape game ... tout pour le plaisir de la famille et des amis. Le laser game du complexe Laser Land est un labyrinthe de 400m2 qui s'étend sur plusieurs niveaux. Vous vous retrouverez dans un décor digne des meilleurs films de science-fiction dans un laser game, nouvelle génération et unique dans la région. Grâce à une nouvelle technologie, vous ne serez plus équipé de gilets ou de casques. Votre laser sera votre cible, vous serez ainsi totalement libre de vos mouvements et serez plus rapide, pour toujours plus de fun ! Vous croiserez des figurines 2D et 3D bien cachées, qui elles aussi joueront leurs rôles dans la partie et n'hésiteront pas à vous viser. Chaque partie dure 20 minutes, sous une lumière noire, laser et des jeux de lumières. Vous vous retrouverez dans un décor toujours plus réaliste.

Laser Land, c'est aussi du Laser Kart

Le complexe Laser Land à Bizanos vous propose aussi de vous essayer au Laserkart, unique en France. Vous piloterez un kart électrique que vous pourrez emmener dans toutes les directions. Vous ressentirez le plaisir de la glisse tout en pilotant. Sensations et amusement garantis ! A l'aide des laser positionnés sur les karts, vous pourrez viser vos adversaires. A vous de toucher un maximum de fois, vos concurrents !

Découvrez aussi ici la réalité virtuelle, ou encore l'Escape Game proposé au complexe Laser Land à Bizanos

A l'occasion d'Halloween, Laser Land vous propose une soirée effrayante avec un concours de déguisement. Vêtu de votre déguisement, vous vous amuserez à défier vos amis, et remportez peut-etre des cadeaux.

