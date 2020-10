JEU - Gagnez votre pass famille pour le Chateau des énigmes à Laàs

Le Château des énigmes à Laàs vous invite à vivre une aventure grandeur nature : la découverte du parc et des dépendances du château grâce à un grand jeu de piste et d’énigmes sur le thème des Mousquetaires. Pendant près de 3h, vous accompagnerez les Mousquetaires pour de déjouer un complot. Il vous faudra, ainsi qu'à toute la famille, faire preuve d'adresse, d'agilité, de stratégie et d'esprit d'équipe ... et surtout de bonne humeur ! Le Château des Énigmes est un parc de loisirs d’un nouveau genre. C'est l'occasion de découvrir un château et son histoire tout en s'amusant. Vous vous mettrez ainsi dans la peau d'apprentis mousquetaires grâce à ce un jeu de piste de près de 3h, ouvert aux petits dès 4 ans.

Halloween au château des énigmes de Laàs

Vous allez aussi pouvoir fêter Halloween au Château des énigmes de Laàs pendant ces vacances de la Toussaint. Vous pourrez venir avec les enfants en costumes d'horreur le week-end du 31 octobre et 1er novembre. L'entrée sera offerte pour les enfants déguisés, accompagnés d'un adulte. Halloween et ses vacances seront aussi l'occasion de découvrir les escape game du Château de Laàs : l’école de sorcellerie de Poudlaàs et les Gentlemen cambrioleurs. Vous pourrez également découvrir la vie au XVIIIème siècle avec une visite unique du Musée Serba, l'occasion d'un véritable voyage dans le temps.