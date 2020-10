JEU - Gagnez votre pass famille pour le parc Ludopia à Accous

Le parc de loisirs Ludopia est un parc unique en son genre. C'est un parc insolite dédié la découverte en famille. Vous allez profiter de plus de 3 heures de jeux, à travers une centaine de jeux différents. Des jeux du plus classique au plus original. Grâce à Ludopia, ce sont tous vos sens et ceux des enfants qui sont stimuler. En plein de la vallée d'Aspre, au milieu d'un paysage époustouflant, vous découvrirez des parcours ludiques : parcours pieds nus, dans le noir, jeux sonores, jeux de lumières, illusions d'optique, labyrinthe, jeux du monde, manège mécanique, parcours aventures … Vous attendent également, des jeux en bois, géants, traditionnels, bref une très grande gamme d’activités... pour tous les goûts et pour toute la famille.

Ludopia à Accous, ce sont des nouveautés chaque année

Chaque année, le parc Ludopia invente et se réinvente et vous propose de nouveaux jeux et de nouvelles activités. Il n'y a pas deux visites de Ludopia qui se ressemblent. L'équipe se creusent la tête pour créer de nouveaux jeux à partir de matériaux récupéré. Le but de Ludopia est le plaisir du jeu avant tout. Pouvoir créer, rêver, inventer, imaginer ... L'espace Ludopia c’est autant pour les petits que pour les grands. Vous allez aussi retrouver le temps d'un après midi, votre âme d'enfant !

Le parc Ludopia se trouve à Acccous, à la pointe de bullasque, route de Jouers. Tel : 07 68 34 98 61.