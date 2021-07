JEU - Gagnez votre pass famille pour le parc'Ours à Borce

Gagnez votre pass famille 4 personnes pour le parc'Ours à Borce, à la découverte des animaux de nos montagnes. Écoutez France Bleu Béarn Bigorre, jouez au jeu "Les petits baigneurs" tout l'été. Pendant ces vacances d'été, France Bleu Béarn vous offre des moments de partage et d'émerveillement en famille.

Parc'Ours

En vallée d'Aspe, au-dessus du village médiéval de Borce, le Parc'Ours vous propose de visiter un refuge animalier grâce aux parcours sur 7 hectares de nature sauvage, de découvrir les animaux de nos montagnes (ours, marmottes, isards, bouquetins, rapaces, insectes…) et la flore locale (arbres, fleurs, champignons…). Vous découvrirez les secrets de l’ours brun des Pyrénées pendant son nourrissage, entrez dans l’enclos des isards pour être au plus près de l’animal sauvage emblématique de nos montagnes, partez à la chasse aux indices pour retrouver les animaux cachés dans la forêt, et vivez un moment privilégié avec les animaux de la mini ferme.

Plus d'informations sur parc-ours.fr