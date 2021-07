JEU -Gagnez votre pass pour deux personnes pour Calicéo à Pau

Gagnez votre pass pour deux personnes pour Calicéo à Pau, pour un vrai sentiments de lâcher-prise et de bien-être. Écoutez France Bleu Béarn Bigorre, jouez au jeu "Les petits baigneurs" tout l'été. Pendant ces vacances d'été, France Bleu Béarn vous offre des moments de partage et d'émerveillement en famille.

Espace de remise en forme et de bien-être

L'espace de bien-être et de remise en forme Calicéo à Pau vous propose de profiter de l'espace aquatique. Lits et bains bouillonnants, jacuzzis, fontaines et cascades d'eau pour un vrai sentiments de lâcher-prise et de bien-être. Les jets d'eau aux vertus décontractantes et les bassins vous offriront un vrai moment de relaxation. Détendez-vous grâce au sauna et hammam ou les muscles se relâchent et se délassent. La peau se purifie grâce aux essences naturelles. Un vrai moment de bonheur pour se faire du bien !

Massages et nocturnes

Toujours dans un esprit de détente, on peut goûter aux bienfaits d’un massage, d’un gommage ou aux plaisirs apaisants d’un enveloppement au Spa Beauté-Massages. Et cet été, Calicéo ouvre chaque vendredi jusqu’à 22h, de quoi profitez des ouvertures tardives pour se ressourcer.

Plus d'informations sur caliceo.com