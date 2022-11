João Selva pour Jazz dans les prés

Fils d’un pasteur d’Ipanema, João Selva grandit à Rio de Janeiro dans une communauté d’anciens prisonniers et d’artistes en devenir. Sa musique est un hymne à la créolité et au tropicalisme porté par des sonorités funk, jazz et même disco ! Un véritable carnet de voyage où il convie Flavia Coelho, Massilia Sound System, épaulé par le talentueux producteur et instrumentiste Patchworks.

Embarquez pour une croisière musicale palpitante en compagnie d’un esprit brésilien nomade naviguant à vue sur le mythique Atlantique Noir.

Jazz dans les prés nous propose un véritable voyage à travers cette initiation de concerts itinérants permettant au plus grand nombre de découvrir ou redécouvrir le jazz sous toutes ses formes !

Vendredi 18 novembre à 21h Salle des Fêtes, Sainte-Marguerite-d'Elle

Samedi 19 novembre à 21h • Salle des Fêtes, Durcet

Dimanche 20 novembre à 17h • Salle Juliette Hosdienne, Dangy (50)

Les infos sur toute la programmation et réservation en cliquant sur ce lien : https://www.jazzdanslespres.fr/joao-selva/

