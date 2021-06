Jour de Match France-Portugal au restaurant Portugais "La Patrie" à Strasbourg

Une passion familiale qui met à l'honneur les plats les plus emblématiques du plus à l'ouest des pays de la péninsule ibérique.

Thiago, Murielle et Luis Ferreira les propriétaire de "La Patrie"

Quelle belle occasion en cette journée de rencontre sportive pour aller à la rencontre de la culture portugaise et de ses ambassadeurs alsaciens.

Le restaurant portugais La Patrie à Strasbourg, fièrement tenu par la Famille Ferreira, propose depuis plus de dix ans une cuisine traditionnelle avec un soin tout particulier pour trouver les produits les plus frais et faire vivre une expérience 100% authentique aux clients habitués ou de passage.

Le matin portugais typique s'accompagne d'un expresso très parfumé issu de grains torréfiés à la perfection. Mais celui-ci ne peut être consommé sans la plus célèbre des pâtisseries portugaise, la Pastéis de Nata. Ça croustille et ça fond dans la bouche... Un vrai régal.

Pasteis de Nata © Radio France - Maxime Dillinger

Pour les célébrations en famille ou entre amis, comme par exemple un soir de match, ce sont les beignets de morue qu'on mange par dizaines, qui régalent habituellement les convives. Beignets qu'on peut par exemple accompagner de l'incontournable Chorizo Portugais qui avant d'être tranché sera flambé à l'alcool. Spectacle garanti !

L'ambiance chaleureuse et la décoration directement importée du Portugal nous font vivre une expérience à part entière qui nous réchauffe le cœur et éblouie nos yeux.

Pour découvrir ce petit bout de Portugal, haut en couleur en plein cœur de Strasbourg, ça se passe ici:

La Patrie - 1 Rue des Balayeurs - 67000 Strasbourg - Téléphone : 03 88 35 16 92

