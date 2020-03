Journée BD : On coince la bulle samedi 7 mars à Langeais

Petit ou grand, amateur de belles histoires ou de caricatures, lecteur occasionnel... Quelque bédéphile que vous soyez, vous trouverez forcément votre bonheur ce week-end à Langeais, lors de la dixème journée BD.

Deux lieux dédiés à la BD

Le matin, c'est à la bibliothèque que les enfants de 8 à 12 ans pourront se rendre pour participer à un atelier dessin. C'est Loïc Chevallier qui initiera les plus jeunes à la BD et au dessin en général. Formé aux arts graphiques à l'école Brassart de Tours, on le connait notamment pour son "Guide des châteaux de la Loire en bandes dessinées" ou encore ses "aventures débridées de kenji le ninja". Cet atelier se déroule de 9H30 à 12H. Il est accessible sur inscription au 02.47.96.15.23.

Kenji le Ninja, l'un des personnages dessinés par Loïc Chevallier - LYLIAN/CHEVALLIER/CLAIR DE LUNE

L'après-midi, c'est la salle IN'OX de Langeais qui accueillera les amateurs du 9ème art. A partir de 14H30, les visiteurs pourront rencontrer plusieurs auteurs et caricaturistes. L'occasion d'échanger et se faire dédicacer ses albums favoris. Sont annoncés aux côtés de Loïc Chevallier: Olivier Supiot (Lui aussi formé à Tours. Prix du meilleur dessin Angoulême 2003 pour "le Dérisoire"), Sandrine Lemoult (grâce à elle, les enfants adorent apprendre l'anglais avec la série "Kevin and Kate"), Thierry Jollet (originaire de Tours, on lui doit notamment "Ethnik ta mère" mais aussi "le guide des châteaux de la Loire en bandes-dessinées, avec Loïc Chevallier), Richard Petitsigne (de "la pirate la plus terrible du monde" aux contes illustrés de la compagnie Troll dont il est à l'origine, il plonge petits et grands dans un imaginaire fantastique, drôle et décalé).

Alain Joly croqué par Sya, caricaturiste présent lors de cette journée BD - SYA

La caricature aussi sera représentée lors de ces rencontres: Sya sera présent pour cet après-midi à Langeais. Des stars aux anonymes, le tourangeau croque tout le monde. Il y a quelques semaines, certains des collaborateurs de France Bleu Touraine s'étaient fait tirer le portrait par ses soins lors de l'émission "J's'rais pas étonné qu'on ferme (tous les jours de 17H à 18H30, animée par Alain Joly). Les visiteurs devraient adorer échanger avec lui : Sya intervient même pour les grands événements de la vie: fiançailles, mariages....

Les rencontres "dédicaces et caricatures" s'achèveront à 17H30 avec la remise des prix du concours de dessins.

Un BD Spectacle pour tous en fin de journée

A 18H30, la salle IN'OX accueillera "Carnets de cerise", un spectacle adapté de la bande-dessinée d'Elodie Neyret et Joris Chamblain et accessible à tous les publics, dès 6-8 ans. Cerise, c'est une petite fille de 10 ans qui vit seule avec sa maman et rêve de devenir écrivain. Dans son journal intime, elle observe les gens, imagine leur vie, leurs secrets. Tant et si bien qu'à force d'essayer de percer les mystères des grands, elle va finir par découvrir le sien. Sur scène tout n'est que poésie : sur un écran apparaissent et s'animent les pages du journal de Cerise. Tout se fait en musique. La narratrice Louise Didon, raconte l'histoire aussi bien avec sa voix qu'avec un violoncelle et un Steel drum . L'adaptation théâtrale est portée également par son compère Fred Demoor à la guitare et l'accordéon. La bande-dessinée prend vie dans un moment de grâce et de beauté.

"Les carnets de Cerise" samedi 7 mars 18H30 à la salle Inox. Durée: 60 minutes. Tarif: 5€, gratuit pour les moins de 16 ans. Sur réservations au 02.47.96.12.53. / 06.28.83.38.03.