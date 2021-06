Journée mondiale du bien être à Bessières

En Haute-Garonne, programme de lectures et d'activités zen dans la médiathèque de Bessières tout au long de ce mois de juin. Initiation au Taï chi et au Qi Gong, naturopathie, phytothérapie, sieste littéraire... C'est la Vie en Bleu à 9h30 sur France Bleu Occitanie.

Dans les prochains jours, Bénédicte Héral vous donne rendez-vous à la médiathèque de Bessières (31) pour prendre soin de vous. Le samedi 26 juin, conférence sur les fleurs de Bach à 10h et conférence sur la communication animale à 14h. Le mercredi 30 juin 2021 : atelier diététique ”Découverte des graines” et yoga contes pour les enfants. Pour info, la journée mondiale du bien-être a lieu le 12 juin 2021.

26, Place du souvenir, la Médiathèque George Sand de Bessières vous propose de nombreux documents : livres, BD, magazines, CD et DVD. Elle complète régulièrement son fonds de plus de 8000 documents et acquiert les dernières nouveautés. Prochainement un concert au casque est prévu à 16h le samedi 19 juin à l'occasion de la fête de la musique. Jusqu'au 26 juin, la salle d’exposition met en avant les peintures de Elisabeth Valle. Samedi 10 juillet, éveil musical : Chansons et comptines à gestes animées à la médiathèque par Mademoiselle Linotte sur le thème des pirates, ambiance “coquillages & crustacés”. Le Mercredi 28 juillet, de 15h à 17h, la ludothèque mobile “Tous en jeu” s’arrête à la médiathèque pour une après-midi jeux de société sur place. A l’issue de l’animation, un goûter partagé est proposé pour continuer d’échanger.