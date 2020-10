Journée spéciale : Si on sortait ?

Êtes-vous retournés au cinéma ? Au théâtre ou écouter un concert ? Pas encore ? Et bien, c’est le moment ! Les salles de Gironde vous proposent des dizaines de spectacles dans tous les styles et pour tous les publics ! Tout a été mis en œuvre pour vous accueillir en toute sécurité et dans le respecte des normes sanitaires. Voici la sélection de l’équipe de France Bleu Gironde

Tous au cinéma !

Ecoutez France Bleu Gironde, gagnez vos invitations pour l'avant-première du film "L'origine du monde" de et avec Laurent Lafitte ("Les petits mouchoirs, "Au revoir là-haut"). Rendez-vous à l'UGC Ciné-Cité de Bordeaux le lundi 19 octobre à 19h30. C'est le premier long métrage à la réalisation pour Laurent Lafitte, connu, entre-autre, pour avoir partagé l'affiche avec Marina Foïs dans la série de films "Papa ou maman". Laurent Lafitte sera l"invité de France Bleu Gironde le jour de l'avant-première à 16h30 avec Julien Dejong. Cinéma toujours, gagnez vos places pour le film "Mon Cousin", film France Bleu avec François Damiens et Vincent Lindon, dans le cinéma de votre choix en Gironde.

Le Rocher de Palmer à Cenon

Elle compose aussi bien en français qu'en anglais, laissant parfois un soupçon de country transpirer dans ses chansons... La chanteuse Pomme vous donne rendez-vous en concert au Rocher de Palmer à Cenon. Pomme qui a accepté de jouer deux fois dans la même soirée pour ne laisser aucun fan sur le carreau ! Deux concerts, donc, samedi 17 octobre à 19h30 et 21h30 !

Le théâtre des Salinières

A voir jusqu’au 24 octobre au Théâtre des Salinières, la comédie de David Pharao, « L’invité », mis en scène par Christelle jean, dans laquelle le héros va devoir mettre le paquet pour décrocher le job de ses rêves ! « L’invité » a reçu quatre nominations aux Molières en 2004 dont celle du Meilleur Auteur Francophone, avant d’être produite pour le cinéma par Luc Besson, avec Daniel Auteuil, Valérie Lemercier et Thierry Lhermitte. A voir aux Salinières, 4 rue Buhan à Bordeaux.

Fous rires de Bordeaux, réservez vos places !

Les Fous rires de Bordeaux auront lieu du 13 au 20 mars 2021 ! Un événement France Bleu Gironde ! La billetterie est ouverte pour cette 5ème édition du festival d'humour désormais incontournable de Bordeaux, qui verra se succéder sur les scènes de bordeaux, Haroun, Guy Carlier, Waly Dia, Alex Wizorek, Vincent Dedienne, Jérémy Lorca, Mathieu Madénian, Didier Super... et la bordelaise Philippine Delaire. Toutes les infos et les réservations sur lesfousriresdebordeaux.fr !

Opéra de Bordeaux

Au programme de l'ouverture de la saison de danse de l'Opéra National de Bordeaux, le Ballet Peck / Robbins, jusqu’au jeudi 22 octobre au Grand-Théâtre. Un grand événement marquera la dernière représentation de ce spectacle : les adieux à la scène d'Oksana Kucheruk, Étoile du Ballet de l'Opéra National de Bordeaux.

Café-Théâtre de Carcans

A découvrir sur la scène du café-théâtre emblématique du Médoc, « Nuit blanche pour un sombr’héros » ! Victor, homme de ménage depuis 13 ans, s’apprête à terminer sa journée de labeur à l’hôtel “Cactus”. Il ignore encore que dans la dernière chambre, sa vie va basculer dans une succession de quiproquos qui le conduiront à se faire passer pour un dangereux malfrat mexicain, face à un redoutable sociopathe du nom de Heinrich, et tout ça pour les yeux d’une femme ! Du même auteur que “Le mari de ma femme”, ce boulevard contemporain vous emmènera, en compagnie de trois talentueux comédiens, dans un enchaînement de situations délirantes et surtout hilarantes ! Au café-théâtre de Carcans, jusqu’au 24 octobre à 20h30 du jeudi au samedi.

L’accordeur à Saint-Denis de Pile

Complexe unique en Nord-Gironde, l'Accordeur est un lieu 100% associatif dédié aux musiques actuelles, situé à Saint-Denis de Pile dans le Libournais. Son projet culturel est entièrement géré depuis Février 2012 par l'association Mets la Prise, qui a pour objet l'accès à la culture pour tous, le soutien aux pratiques amateurs et l'accompagnement au développement des artistes. L'Accordeur accueille chaque année à Saint-Denis de Pile plus de 5000 personnes aux concerts, 1200 jeunes, scolaires et publics spécifiques sur des actions culturelles, une centaine d'élèves au sein de sa Rockschool, et compte près de 200 membres dont une soixantaine de bénévoles. Prochain concert avec le guitariste de flamenco Nicolas Saez, le 21 novembre.

Spectacles à Créon

Basée à Créon, au cœur de l’Entre-deux-mers, l’association Larural œuvre sur le territoire rural du Créonnais à travers 3 missions : programmation de spectacles vivants, médiation culturelle et soutien à la création artistique. Concerts, cirque, théâtre, humour. Larural vous propose pour sa nouvelle saison plus d’une vingtaine d’événements ! Le programme de la saison 2020-2021 ICI ! Prochain concert avec le groupe Lo'Jo, le 13/11.