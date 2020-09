Tours: des journées du patrimoine au féminin les 19 et 20 septembre

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, le collectif H/F Centre Val de Loire organise les journées du Matrimoine. Objectif: ne rien oublier de notre héritage culturel et donner sa place à chacun-e-. A Tours, il sera beaucoup question de musique, avec des concerts et des rencontres en entrée libre.

Parce que le patrimoine, ce ne sont pas que "les vieilles pierres", mais aussi tout l'héritage culturel et la création artistique contemporaine, le collectif H/F Centre Val de Loire organise ce week-end des 19 et 20 septembre les Journées du Matrimoine.

Matrimoine. Le mot a été créé dans les années 60, même si on trouve son ancêtre "matremoingne" dans un manuscrit anglais du XIIème siècle. Le matrimoine, c'est l'héritage qui vient de la mère, par analogie au patrimoine qui désigne l'héritage du père. Et c'est bien parce que notre héritage culturel vient aussi bien des créateurs féminins que masculins que le collectif organise cet événement. Objectif: mettre en lumière la création au féminin et (re)donner aux créatrices la place qu'elles méritent dans notre histoire culturelle.

A Tours, Capsul Collectif et l'ensemble PTYX se sont joints à l'organisation de cet événement pour proposer des concerts, des rencontres et des tables rondes qui permettront de découvrir et questionner la place donnée aux femmes dans la création musicale (mais pas seulement). La question n'est pas anecdotique. Si on s'intéresse au seul monde de la musique, la place des créatrices est encore à la marge. Pour exemple: _en France et dans le monde, on trouve encore très peu de cheffes d'orchestre_. 4 % dans notre pays, selon les chiffres de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques. Au niveau mondial, à peine mieux: elles sont 6% : seulement 48 orchestres symphoniques permanents sont dirigés par des femmes, sur 778 au total.

Sophie Lacaze, compositrice à découvrir lors de ces journées du matrimoine - Grégoire Darrasse

Du côté des compositeurs, les chiffres ne sont pas mieux: 1% des compositeurs sont des femmes, bien qu'elles ne soient pas moins talentueuses ou intéressantes. D'ailleurs, s'il y a toujours eu des femmes compositrices, elles commencent à peine à être diffusées par les radios spécialisées alors que leurs œuvres présentent un véritable intérêt culturel.

Voilà pourquoi, lors de ces journées du patrimoine, l'ensemble PTYX donnera à entendre des œuvres de compositrices contemporaines et qu'une conférence leur sera consacrée le dimanche après-midi. Les amateurs de jazz ne seront pas en reste, avec la conférence-concert "Super Jazz Women", consacrée à celles qui ont beaucoup œuvré, bousculé, cassé les codes de cette musique et ont une influence sur les artistes d'aujourd'hui.

Hommes et Femmes sur scène pour "Super Jazz Women" - Stéphane Bellenger

Voici le programme détaillé des Journées du Matrimoine, à Tours. Entre deux visites de musées et monuments, ce sera l'occasion de découvrir le patrimoine culturel vivant... et féminin ;-)

- Samedi 19 septembre à 20h, Chapelle des Capucins "Amours lointaines", concert par l'ensemble PTYX. Musiques de compositrices contemporaines.

- Dimanche 20 septembre à 11h, Le Petit Faucheux "Entre terre et mère", Table-ronde autour de la question du genre et de ses conséquences dans les arts, la culture mais également dans d'autres disciplines. Avec des interventions musicales de l'ensemble PTYX.

- Dimanche 20 septembre à 14h30, Le Petit Faucheux Conférence "Compositrice : un genre ?" Jean-Baptiste Apéré s'intéresse à la représentation de la figure de la compositrice, à travers des exemples empruntés à plusieurs époques, parmi lesquels : Sappho, Béatrix Comtesse de Dia, Mel Bonis, Sophie Lacaze et Tan-Ling Yu. Interventions musicales de PTYX

- Dimanche 20 septembre à 17h, Le Petit Faucheux. Conférence-concert : "Super Jazz Women" suivi d'un débat avec le public. Nombreuses, productives, audacieuses, culottées, ces musiciennes libres et talentueuses d'hier pourraient bien inspirer celles de demain... Une conférence-concert imaginée par Chloé Calleton (chant) et Guillaume Hazebrouck (piano)

Pour tous ces concerts, l'entrée est libre dans la limite des places disponibles.