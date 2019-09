Journées du Patrimoine. France Bleu Paris a testé pour vous quelques sorties insolites

Paris, France

Les lieux cachés de la SNCF

La SNCF propose de nombreux événements pour ses journées européennes du patrimoine. Et notamment la visite de la Tour de l’horloge, joyau de l’exposition universelle de 1900.

Le célèbre beffroi de la Gare de Lyon domine le parvis à 67 mètres de hauteur. Il est orné de 4 cadrans de 6,5 mètres de diamètre.

La Tour de l’Horloge, comme la façade de la Gare, est inscrite au titre des Monuments historiques et offre une vue imprenable sur Paris.

Pour l’occasion, une exposition d’affiches anciennes et de photos de la construction de la gare de 1900 à nos jours sera dévoilée sur 4 niveaux.

Vous pourrez également découvrir le Train du patrimoine en avant-première. Dans une rame de la ligne D, des milliers de voyageurs quotidiens découvriront une exposition itinérante constituée de centaines de décors pelliculés.

Le cirque d’hiver

Pour la première fois, Le Cirque d’Hiver Bouglione ouvre ses portes aux groupes le dimanche 22 septembre 2019 après-midi.

Malheureusement c’est déjà complet. Mais l’équipe d’Une Heure en France a reçu Monsieur Loyal. Ensemble, ils reviennent sur l'histoire de ce lieu emblématique de la scène parisienne.

La Maison de la Radio

Labellisée « Patrimoine du XXe siècle » en 2016 et inscrite au titre des monuments historiques en 2018, Radio France ouvrira ses portes à tous les publics afin d’offrir une expérience inédite et conviviale pendant ces deux jours.

La Maison de la radio constitue depuis plus de 50 ans l’un des centres majeurs de diffusion de la création artistique et l’un des symboles du XXe siècle et de ses techniques. Une architecture de verre et d’aluminium le jour, de lumière la nuit, ce bâtiment exceptionnel abrite l’ensemble des métiers techniques et artistiques qui permettent la production et la diffusion quotidienne de centaines d’heures de programmes radiophoniques.

Visites guidées, ateliers, cinéma sonore, émissions, exposition… La Maison de la radio vous propose de nombreux événements pendant ces 2 jours.

