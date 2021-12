Julien Clerc : "Un chanteur c'est fait pour chanter"

Au bout du fil, il décroche direct. C'est "Clerc", c'est Julien... d'ailleurs il s'annonce lui-même. Admirable de simplicité. Lui-même fleuron de notre patrimoine musical qui vient pour la Foire Expo de Bergerac.

Je connais toute la France, donc un petit peu la Dordogne. Mais je n'y ai jamais séjourné.

Julien Clerc à répondu à notre coup de fil ! Chaque après-midi de la semaine à 17h22 c'est "22 v'la le 24" sur France Bleu Périgord. Nous essayons de joindre des artistes que l'on aime en Dordogne, qui ont marqué 2021, qui vont venir en Dordogne en 2022...

Les Jours Heureux : un hommage aussi pendant les concerts

"Quand je termine une tournée, je réfléchis déjà à ce que je présenterai l'année d'après. Je me suis dit j'aimerai aménager une petite partie dans les prochains concerts pour rendre hommage à ce qui est, pour moi, la génération dorée de la chanson française".

Montand, Barbara, Piaf. Des gens qui ont écrit de merveilleuses chansons. "Je chanterai quelques chansons d'eux pendant mon tour de chant", à Bergerac.

Retrouver le public (si c'est possible)

"On est appelé à cohabiter avec ce virus présent et il ne faut pas arrêter (les artistes, ndlr) de faire notre métier. Il faut apprendre à vivre avec ça et continuer de chanter".

Un chanteur c'est fait pour chanter

D'ici là, le réveillon chez Julien Clerc sera placé sous le signe de la prudence sans s'empêcher de déguster les mets qui font plaisir au Réveillon.

