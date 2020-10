"Kunst und Nationalsozialismus" : art et nazisme au Dreiländermuseum de Lörrach

Réécoutez Markus Moehring du Dreiländermuseum Copier

Art et nazisme

L'exposition présente une centaine d’œuvres graphiques et sculpturales d’artistes badois renommés dont Hans Adolf Bühler, Adolf Strübe, Hermann Burte, Max Laeuger et August Babberger. Exécutées durant la période entre 1933 et 1945, elles sont étudiées dans le contexte de la dictature nazie. De nombreux documents renseignent sur la scène artistique de l'époque et permettent de combler les lacunes biographiques. Des œuvres d’art dégradées et représentatives du style « dégénéré » sont prises en compte tout autant que des commandes officielles témoins de la peinture « du sang et du sol ». Une question centrale est soulevée : dans quelle mesure, sur les plans artistique et éthique, l'attitude « ignorante » - arrangeante et passive – diffère-t-elle du comportement « engagé » - opportuniste et actif.

A côté de cette exposition d'art, le musée des Trois Pays présente les résultats d'une recherche approfondie sur les communes de Brombach, Haagen et Hauingen durant l'époque nazie alors indépendantes et postérieurement rattachées à la ville de Lörrach. Parallèlement, le Musée historique de Bâle présente une exposition sur la situation de Bâle entre 1933 et 1945.

Kunst und Nationalsozialismus

Die Ausstellung präsentiert Gemälde, Grafiken und Skulpturen, die Zeugnis von der Zeit zwischen 1933 und 1945 geben. Rund 100 Werke prominenter badischer Künstler, darunter Hans Adolf Bühler, Adolf Strübe, Hermann Burte, Max Laeuger und August Babberger, werden im Kontext der NS-Diktatur betrachtet. Anhand von zahlreichen Quellen und Dokumenten, die Aufschluss über den damaligen Kunstbetrieb geben, werden biografische Lücken geschlossen. Das breite Spektrum des Kunstschaffens reicht von verschmähten “entarteten” Stilrichtungen bis hin zu staatlichen Aufträgen und “Blut-und-Boden-Malerei“. Eine zentrale Frage bleibt, inwieweit Anpassung und schweigende Teilnahme sich künstlerisch und ethisch von Opportunismus und aktiver Förderung unterscheiden.

Neben dieser Kunstausstellung präsentiert das Dreiländermuseum die Ergebnisse umfassender Forschungen über die damals noch selbständigen heutigen Lörracher Stadtteile Brombach, Haagen und Hauingen während der NS-Zeit. Das Historische Museum Basel zeigt zeitgleich eine Ausstellung über die Situation in Basel zwischen 1933 und 1945.

