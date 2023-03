L'agenda des sorties du 06 au 12 mars en Côte-d'Or

- Lundi 06 mars - Concert Lords of and the Sound à 20h au Zénith de Dijon - Un partenariat France Bleu Bourgogne

ⓘ Publicité

- Mardi 07 mars - Spectacle "Croire aux fauves" au Théâtre des Prairies à QUETIGNY à 20h - Un partenariat France Bleu Bourgogne - TOUT SAVOIR

- Mercredi 08 mars - "Nos courses folles" Spectacle concert au Théâtre Gaston Bernard à Chatillon-sur-Seine - Un partenariat France Bleu Bourgogne EN SAVOIR PLUS

- Mercredi 08 mars - Juliette ARMANET en concert au Zénith de Dijon à 20h - Un partenariat France Bleu Bourgogne avec le zénith de Dijon

- Jeudi 09 mars - Concert Star 80 au zénith de Dijon à 20h - Un partenariat France Bleu Bourgogne avec le zénith de Dijon

- Jeudi 09 mars - Marc Lavoine en concert à l'Ecrin de Talant à 20h - Un partenariat France Bleu Bourgogne

- Jeudi 09 mars - L'ensemble des équilibres -Concert de violon et piano à Fontaine-Les-Dijon centre Pierre Jacques à 20h***- Un partenariat France Bleu Bourgogne***

- Vendredi 10 mars- Théâtre "La fille bien gardée d'Eugène Labiche" à l'espace Jean Bertin à Saulieu à 20h -

- Samedi 11 mars - Hubert Félix Thiéfaine en concert au zénith de Dijon à 20h30 - Un partenariat France Bleu Bourgogne avec le zénith de Dijon

- Samedi 11 mars - Claude François (Yannick) et ses Clodettes à l'Odysséo à Dijon - Réservation au 03 80 48 92 50 - Dépêchez-vous ! Vous allez vivre un grand moment de spectacle

- Samedi 11 et dimanche 12 mars - Les journées gourmandes à Marsannay-la-Côte - Un rendez-vous gourmand incontournable - Un partenariat France Bleu Bourgogne

- Samedi 11 et dimanche 12 mars - Salon du chocolat à Nuits-Saint-Georges- Un partenariat France Bleu Bourgogne avec l' Association La Cabotte dans le cadre de la vente des vins des hospices de Nuits-Saint-Georges qui a lieu le dimanche 12 mars à 14h30 au Château du Clos Vougeot

- Samedi 11 et 12 mars - Théâtre à la salle des fêtes de Franxault "C'est à qui le tour" à 20h30 le samedi et 16h0 le dimanche - Réservations au 06.58.11.19.51 Participation libre