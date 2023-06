L’agenda des sorties du 12 au 18 juin en Côte-d’Or

Lundi 12 juin

- Jusqu'au 18 juin - Quatre artistes locales se réunissent dans un des plus beaux villages de France, aux anciennes halles de Châteauneuf-en-Auxois, pour vous offrir une exposition colorée : vannerie,, peinture à l'huile, laine feutrée, céramique,

Mardi 13 juin

- Récital lyrique à Massingy-les-Vitteaux à 19h à la Roche d'Hys Domaine des Arts avec le baryton Stuart Graham et la pianiste Narmina Afandiyeva

Mercredi 14 juin

- Portes ouvertes du conservatoire de musique , 19 rue Aristide Briand à Longvic de 14h à 17h Venez écouter, découvrir, essayer, vibrer et partager !

- Jusqu’au 17 juin - Festi Longvic - Concerts , spectacles , sport, théâtre dans les rues de Longvic

Jeudi 15 juin

- Sophie Jammet, sommelière rockn'roll et particulièrement nature, vous invite à la découverte du vin à travers l'art de la dégustation à La Cave du Palais’ 23 rue du palais à Dijon - Réservation obligatoire via cave@hoteldupalais-dijon.com ou au 03.80.58.58.19

- Johnny aurait eu 80 ans le 15 juin 2023.

À l’occasion de cet anniversaire, son concert historique de 1993 au Parc des Princes est diffusé pour la première fois sur les écrans de cinéma offrant 3h de show, dans une version restaurée et un son Dolby - 20 Rue de la Halle au Blé à Saulieu à 20h

Vendredi 16 juin

- Apéro avec V.U.E au Cellier des cimes à Gevrey-Chambertin à 19h - Un partenariat France Bleu Bourgogne - TOUT SAVOIR

- Marché artisanal nocturne dans les rues de Meursault à partir de 16h

Samedi 17 juin

- Concert Immortel Tribute Halliday à la Karrière de Villars-Fontaine à 19h30 -Concert de reprises du répertoire de Johnny Hallyday par Yhovis, ancien chanteur d’opéra et ses musiciens. - Un partenariat France Bleu Bourgogne - EN SAVOIR PLUS

- Concert de Jazz-Groove - À mi-chemin entre les rythmiques funk et disco des années 80-90, les groove de hip-hop et les sonorités jazz moderne, les cinq musiciens bisontins de Wet Enough!? n’ont qu’une seule envie, nous faire danser?! Au Maquis, Chemin de Contre Halage du Canal à Plombières-les-Dijon à partir de 20h

- Concert à Bligny-sur-Ouche à la salle des fêtes à 20h avec l'’ensemble Atout Cœur du Foyer Rural de Baubigny composé de 48 choristes et 9 musiciens

Dimanche 18 juin

- La Saône en Fête à Pontailler-sur-Saône au Parc de la mairie - Vous y découvrirez de nombreuses animations, expositions, de la danse, mais aussi des créateurs et producteurs locaux !