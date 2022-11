L'agenda des sorties du 14 au 20 novembre en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire

- Au Théâtre Gaston Bernard de Châtillon-sur-Seine - "Betty" interprété par Sylvain Paolini, seul sur scène - Le mercredi 16 novembre à 20h, un partenariat France Bleu Bourgogne

Quelques idées de sorties CINEMA ce mercredi :

"Les Engagés" Drame de Emilie Frèche avec Benjamin Lavernhe , Julia Piaton , Bruno Todeschini

"Le Défi de Noël" Comédie romantique de Florian Hessique avec Aurore Planas , Florian Hessique , Corin Nemec

"Noël avec les frères Koalas" Animation à partir de 3 ans

- La ventriloque Cas Pucine au Cèdre de Chenove - Vendredi 18 novembre à 20h , talent et humour seront au rendez-vous ! Un partenariat France Bleu Bourgogne

- Marché de Noël à Asnières-Les-Dijon , les 18, 19 et 20 novembre - 50 exposants du marché de Noël regorgent d'idées cadeaux, de décorations pour le sapin et de produits festifs. On y trouve des spécialités d'ici, mais également de l'artisanat ! Sans oublier pain d'épices et autres gourmandises, à emporter ou à déguster sur place avec un bon vin chaud - Plus de renseignements Tél. : 07 86 26 66 02

-Spectacle Miraculos au Zénith de Dijon- Le samedi 19 novembre à 17h , un partenariat France Bleu Bourgogne - Plus d'infos ici

- Histoire et Patrimoine du Val de Saône : 20e journée de rencontres à Auxonne, samedi 19 novembre à la salle des halles de 10h à 18h - Pour tous ceux qui aiment l’Histoire et le patrimoine, découvrez quatre conférences, de nombreux documents qui permettent de connaître l’évolution du buffet de l'orgue, élément important du mobilier de l’église et d’évoquer également les figures de nombreux organistes, hommes ou femmes qui ont occupé la tribune d'Auxonne.

- Foire aux livres et disques d’occasion à Dijon - Samedi 19 novembre de 9h30 à 19h à la salle Devosge, l'entrée est gratuite.

-Pièce de théâtre « Building » à Sombernon le samedi 19 novembre à 20h à la salle des fêtes . Jouée par la troupe des sept Pôles de Dijon

- Marché de Noël 2022 de tradition alsacienne à Chevigny-Saint-Sauveur les 19 et 20 novembre à l'Ogive - Présence de 35 à 40 artisans locaux et régionaux. Produits alsaciens (vin, biscuits, charcuterie). Animation par un groupe folklorique alsacien- Présence de St Nicolas et du père Fouettard.

- Salon Artissimo à Marsannay-la Côte - Les 19 et 20 novembre à l´espace du rocher, un partenariat France Bleu Bourgogne -

- Salon des produits régionaux et artisanat de la Confrérie Talangevin les 19 et 20 novembre à la salle Saint-Exupery à Talant, un partenariat France Bleu Bourgogne

- Concert de la Sainte-Cécile le dimanche 20 novembre à Pontailler-sur-Saône à 16h à la salle omnisports , l’entrée est gratuite

- Marché de Noël à Bellevesvres (71) - Dimanche 20 novembre à partir de 9h, place du marché - Nombreux exposants et de quoi se restaurer avec soupe de pois, gaufres, hot-dogs, sandwichs, vin chaud.

Marché de Noël © Getty

- Renata , notre chanteuse dijonnaise interprètera Jean Ferrat le dimanche 20 novembre au Cellier de Clairvaux à 16h et c'est gratuit mais les réservations sont conseillées : 03.80.41.31.40

-Marché artisanal et musical - Dimanche 20 novembre à Varanges de 10h à 19h

Si vous aussi , vous organisez une manifestation , contactez-nous au 03 80 42 15 15