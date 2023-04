L’agenda des sorties du 1er mai au 07 mai en Côte-d’Or

Lundi 1er mai

- Concert de musique baroque à l’église Saint-Sulpice de Boux-sous-Salmaise à 17h- Participation libre

Mardi 02 mai

- Sieste musicale dans un transat, ça se passe à la bibliothèque de Fontaine-d’Ouche à Dijon à 14h - L’entrée est libre dans la limite des places disponibles - Renseignez-vous au 03 80 48 82 27

Mercredi 03 mai

- Concert Fever à la cave de la Cité Gastronomique de Dijon - Profitez d’une ambiance funky, soul & groovy, le temps d’une soirée - Réservation au 03 80 41 68 33

- Djimo fait son show le mercredi 03 mai au Cèdre de Chenove à 20h - Un partenariat France Bleu Bourgogne avec NGProductions -

Djimo - J'aime Pas le Ski

Jeudi 04 mai

- Et le 05 mai : Théâtre ludique - Zylan ne chantera plus au Grand Théâtre à 20h - Un partenariat France Bleu Bourgogne - TOUT SAVOIR

Vendredi 05 mai

- Concert de Renaud Capuçon & Talents à l'Auditorium de Dijon à 20h -

Samedi 06 mai

- La 9ème édition du Festi’Vasc’, festival convivial et familial à la salle des fêtes et à l**’église de Blaisy-Bas** le samedi 6 mai à partir de 16h30 - EN SAVOIR PLUS

- L'Harmonie de la Vallée de l'Ouche est en concert à Malain à la salle de fêtes à 20h30 - Un rendez-vous musical de jazz blues

- Poésies, musique, chants à Meursault salle Saint Vincent à 20h30 -Rêveries aux chandelles, une quinzaine de poètes, accompagnés de musiciens, professeurs et élèves de l'école de musique de Meursault lisent ou chantent leurs créations poétiques et musicales. Renseignements 03-80-21-20-25

Dimanche 07 mai

- Fête de l'artisanat et des plantes à Châteauneuf-en-Auxois place du marché de 9h à 18h - Buvette et petite restauration