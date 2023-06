L'agenda des sorties du 26 juin au 02 juillet en Côte-d'Or

Lundi 26 juin

- Jusqu'au 1er octobre - Exposition "Plumes de Bourgogne au Musée plein air Maison rouge à Seurre

Mardi 27 juin

- Audition de guitares du Conservatoire de Longvic à 18h30 à la Médiathèque Michel-Etievant (salle Camille Bombois) - Entrée gratuite

Mercredi 28 juin

- Rencontres amicales au tour du jeu de société tous les mercredi à la salle des associations de Longecourt-en-Plaine de 15h30 à 19h - Tout public

Jeudi 29 juin

- Bistrot musical à la salle des halles d'Auxonne à 14H30 organisé par France Alzheimer - Renseignements 06 21 47 03 41

Vendredi 30 juin

- Et le 1er juillet - Spectacle "L’Empreinte" Servane et Antoine nous font rire, nous émerveillent et nous font pleurer dans un même mouvement, tant leur talent et leur sensibilité font mouche. Un arc-en-ciel d’émotions, pour un spectacle authentique qui marque durablement - A u théâtre de la Fontaine d'Ouche de Dijon à 20h30- Un partenariat France Bleu Bourgogne - Renseignements et réservations au 06.07.82.70.49.

- Jusqu'au 02 juillet - Festival musique, bal et balades à Marsannay-La-Côte - EN SAVOIR PLUS

Festvival

Samedi 01 juillet

- Concert avec Le Chœur de Haute Côte-d'Or, sous la direction Jean-Christophe Hurtaud, viendra présenter l'Oratorio "Les Saisons" de Joseph Haydn à 20h au Château de Commarin - Un Partenariat France Bleu Bourgogne - Réservations ICI

- Marché Nocturne à Painblanc - Artisans , animations, musique , cracheurs de feu, jeux pour enfant de 17h à minuit - Un partenariat France Bleu Bourgogne

- Et dimanche 02 juillet à Chivres RETROMOTORS - Exposition de moteurs anciens, véhicules, camp militaire , vide grenier - Défilé de véhicules militaires , fanfare feu d'artifice à partir de 19h samedi - Un partenariat France Bleu Bourgogne

Entrée gratuite

- Pique-Nique Géant à Beaune - Dès 19h, tables et chaises seront installées place Carnot et accueilleront les visiteurs qui prendront place autour d’un pique-nique façon auberge espagnole

Dimanche 02 juillet

- COLLECTIF ESPACE DE RUE de Chalon-sur-Saône à LA KARRIERE de Villars-Fontaine : Battle, danses, dj set et beat box - EN SAVOIR PLUS - Un partenariat France Bleu Bourgogne

- Croisière musicale à Pouilly-en-Auxois -Croisière de 2h,comprenant la traversée de la voûte et le passage d'une écluse, concert de Sophie & Co et accompagnée d'une collation. Billetterie 30 mn avant le départ - Renseignements 03 80 90 77 36 - Réservez vite

Tout l'été, contactez-nous et annoncez vous-même votre manifestation au 03 80 42 15 15