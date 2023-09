L’agenda des sorties du week-end les 23 et 24 septembre en Côte-d’Or

Samedi 23 septembre

- 11ème marché aux livres et BD au Parc Clemenceau, rue André Malraux à Dijon de 9h à 18h

ⓘ Publicité

- Théâtre à Talant avec la compagnie LES ZIGOLO'S avec la pièce "La Candidate" , un moment divertissant à ne pas manquer en famille ou entre amis à 20h30 salle Gabin Espace Brassens ainsi que dimanche à 15h au même endroit -

les Zigolo's

- Promenade avec musique et astronomie à Dijon de 11h à 14h30 – Gratuit

Inscription obligatoire sur patrimoine.dijon.fr

Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription

- Marché de producteurs bio à partir de 16 heures au Centre social le Tempo à Dijon : légumes, pains, viande agneau et cochon, fromage yaourts brebis et vache, huiles et lentilles, bières artisanales, vins naturels, herbes médicinales, glaces… avec soirée festive et musicale restauration sur place :

assiettes végétariennes, sandwichs, merguez, gaufres.

Composez votre repas au fil des stands et pique-niquez sur place.

- Spectacle Moutain à l'Ecrin de Talant - Un répertoire s'inspire fortement de groupes légendaires tels que Pink Floyd, Toto, Tears for Fears, Genesis, The Police, Joes Jackson... EN SAVOIR PLUS

- Salon du jeu de café ce week-end à Pouilly-en-Auxois avec l’association Pinball Passion à la Salle sud expo de 10h à 19h le samedi et 10h à 18h le dimanche

- Bal monté à Bligny-sur-Ouche années 80-90 à 21h à l'Esplanade de la gare

Dimanche 24 septembre

- Foire artisanale de Bèze au jardin de la Cure de 10h à 18h30 plus de 40 exposants vous attendent dans ce beau village de Côte-d'Or

- Bal monté à Bligny-sur-Ouche à l'Esplanade de la gare Spécial Musette à partir de 15h

- Concert d'orgue organisé par l Association des amis des orgues Cavaillé-Coll et Boillot/Verschneider de Nuits-saint-Georges à l'église de Gevrey-Chambertin à 18h - Participation libre

- Festival de peinture à Santenay de 10h à 18h place du Jet d'eau avec marché artisanal , atelier peinture pour les enfants, balades à dos d'âne - Renseignements : 03.80.20.63.15