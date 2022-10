L'agenda des sorties en Côte-d'Or du 03 au 09 octobre !

Ciné concert "How to be Keaton" au Théâtre Gaston Gérard mercredi 05 octobre à 15h30 et 19h à Chatillon -sur-Seine , un partenariat France Bourgogne réservations au 11 rue de la gare mardi matin, mercredi, vendredi et samedi après-midi.

Quelques idées de sorties CINEMA :

"Novembre" policier de Cédric Jimenez avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain

"Une femme de notre temps" drame de Jean Paul Civeyrac avec Sophie Marceau, Johan Heldenbergh, Cristina Flutur

"Dragon Ball Super: Super Hero" animation à partir de 10 ans ee Tetsuro Kodama

Ticket To Paradise comédie de Ol Parker avec George Clooney, Julia Roberts, Kaitlyn Dever

M en concert au Zénith de Dijon le vendredi 07 octobre à 20h, un partenariat France Bleu Bourgogne

Concert de rentrée à la MJC de Montbard vendredi 07 octobre à 19h avec The Gremmie (surf music) avec The Luckie au Sax, repas partagé en mode "auberge espagnole", venez avec vos petits plats succulents.

Un moment convivial et festif !

"N'oublier pas les paroles" samedi 08 octobre au Zenith de Dijon à 20h30, un partenariat France Bleu Bourgogne

Concert de Thierry Caens, célèbre trompettiste du conservatoire de Dijon le samedi 8 octobre à 20h30, à l'église de Pontailler-sur-Saône réservations au 11 rue de la gare mardi matin, mercredi, vendredi et samedi après-midi ou appelez au 03 80 47 41 77

Théâtre à Bretigny samedi 08 octobre à la salle des fêtes à 20h "Toutes plumes dehors" Farce lyrique en quatre tableaux pour cinq gallinacées femelles et deux mâles...

C'est la révolution au poulailler... Le cocorico vainqueur et ses compères pointent leur bec... Il va falloir se serrer les ailes... Pain dur, mots doux et noms d'oiseaux... Mais... Tout cela n'est qu'une fable... il n'y a vraiment que des poules pour pouvoir la raconter, L'entrée est seulement à 5 euros pour passer un sympathique moment

Fête de la pomme à l'étang rouge de Seurre dimanche 09 octobre de 9h à 17h tout savoir

Balade d'automne autour de Meloisey dimanche 09 octobre à partir de 14h. Organisée par le groupe Amnesty Beaune autour du thème "Incidence du changement climatique sur une forêt". Inscription obligatoire en raison du nombre de places limitées au 03.80.21.51.53.

Salon des arts divinatoires et minéraux à Champagne-sur-Vingeanne dimanche 09 octobre de 10h à 18h buvette et restauration

Foire du livre d'occasion à Villey-sur-Tille dimanche 09 octobre ouvert de 10h à 17h à la salle des fêtes - Tous les livres à 1€ ! Les bénéfices seront reversés à l'assocation "EWEN, ma bataille".

Éclats de cuivres dimanche 9 octobre 2022 à 16h00 à la Karrière de Villars Fontaine

Concert "Cabane à frites" à Gissey-sur-Ouche à la salle des fêtes à 16h30 avec le groupe Krachta Valda : des compositions dans le plus pur style de Django Reihnardt ainsi que des standards du jazz manouche où les thèmes du maître laissent place à l’improvisation. Renseignements au 03 80 49 03 58 / 03 80 49 78 28