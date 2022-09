L'agenda des sorties en Côte-d'Or du 05 au 11 septembre !

Jardin suspendu à partir de mercredi 07 septembre dès 14h au jardin de l'Arquebuse à Dijon installés sous deux chapiteaux ou sur l’herbe, des spectacles de théâtre, cirque, marionnettes et de musique prendront place durant cinq jours. D’autres propositions ludiques, artistiques, « sportives » ou festives ponctueront cette parenthèse éphémère, pour tout public Plus d'infos : A.B.C. 4 passage Darcy à Dijon Téléphone : 03 80 30 98 99

Quelques idées de sorties ciné ce mercredi :

"Le Tigre et le Président" comédie historique de Jean-Marc Peyrefitte avec Jacques Gamblin, André Dussollier, Christian Hecq

"Tout le monde aime Jeanne" comédie dramatique de Céline Devaux avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual

"Kompromat" Triller de Jérôme Salle avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Michael Gor

Concert de rock avec Jadd & Noisy gift à Is-sur-Tille le vendredi 09 septembre à l'esplanade des Capucins à partir de 20h et c'est gratuit

Gevrey Wine Food & Music les 09 et 10 septembre à Gevrey-Chambertin à partir de 16h30. Le temps d'une soirée festive, vous dégusterez les bouchées préparées par nos chefs restaurateurs ainsi que les vins des viticulteurs partenaires. Animations musicales, jeux pour enfants, artistes et artisans seront présents pour vous divertir ! En savoir plus

Le grand retour de la course du Bien Public samedi 10 septembre pour tout savoir et vous inscrire ! Dépêchez-vous il reste encore quelques places ! Un partenariat France Bleu Bourgogne

Bal Folk le samedi 10 septembre à Dijon salle Devosge à 20h30 30 musiciens et 60 chanteurs vous feront danser ! L'entrée est seulement à 5 euros

La fête de la famille au Polygone à Chevigny Saint Sauveur le samedi 10 septembre de 10h à 18h cette manifestation a pour but de privilégier la solidarité intergénérationnelle et de proposer des activités culturelles, sportives et artistiques.

Le programme est composé d’activités en extérieur et à l’intérieur sous forme d’ateliers à thèmes pour tous les âges : structures gonflables, rosalies, ateliers jeux recyclage 6-8 ans, ateliers manuel 8-10 ans, atelier cirque, médiation animale, fauconnerie, motricité, communication gestuelle, sophrologie, comptine signée... De nombreuses associations familiales seront présentes pour apporter de l’écoute et des conseils aux familles.

Foire d’automne à Mirebeau sur Bèze les 10 et 11 septembre commerciale et artisanale , fête foraine dans le parc du château et concert gratuit samedi à 18h30 avec Angie & Co

Braderie culturelle de la Médiathèque Côte-d'Or dimanche 11 septembre à Dijon 1 rue Joseph-Tissot de 10h à 17h

Swing Ladies concert en hommage à la femme dimanche 11 septembre à Binges à la salle des fêtes à 17h en savoir plus et réserver

Biodiversité en fête « marché bio » à Baubigny quartier Evelle dimanche 11 septembre de 10h à 18h avec des producteurs locaux , des ateliers jardinage, buvette et petite restauration

Le Muséoparc Alésia organise son « Fantastic Picnic » dimanche 11 septembre avec des ateliers , des animations diverses tout au long de la journée , en savoir plus

Nous vous souhaitons une excellente semaine culturelle !