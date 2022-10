L'agenda des sorties en Côte-d'Or du 10 au 16 octobre !

Dans son nouveau spectacle musical "Tous les marins sont des chanteurs" le comédien, humoriste et chanteur François Morel nous plonge dans la vie d'un certain Yves-Marie Le Guilvinec, un marin poète breton disparu en mer à l'âge de 30 ans... Au théâtre Gaston Bernard à Chatillon-sur-Seine le mercredi 12 octobre à 20h, un partenariat France Bleu Bourgogne en savoir plus et réservations

Queslques idées de sorties CINEMA :

"Simone, le voyage du siècle" Biopic d' Olivier Dahan avec Elsa Zylberstein , Rebecca Marder , Élodie Bouchez

"L'Innocent" comédie de Louis Garrel avec Roschdy Zem , Anouk Grinberg , Noémie Merlant

"Les Harkis" Drame de Philippe Faucon avec Théo Cholbi , Mohamed El Amine Mouffok , Pierre Lottin

Kyo en concert au Cèdre de Chenove le jeudi 13 octobre à 20h , un partenariat France Bleu Bourgogne

Festival des écrans de l'aventure du 13 au 16 octobre à Dijon , un partenariat France Bleu Bourgogne Tout savoir

Cinquième édition du festival Ouverture ! Musique française à Semur-en-Auxois, qui aura lieu les vendredi 14, samedi 15, dimanche 16, vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 octobre prochains avec entre autre Marie-Christine Barrault , Marc Minkowski en tête d'affiche ! Découvrez ce beau programme

Exposition annuelle des champignons d'automne le 15 octobre de 14h00 à 18h00 et le 16 octobre de 10h00 à 17h00 au hall d'entrée Faculté des sciences - 6, boulevard Gabriel - Mycophile ou non ce rendez-vous est pour vous !

7e Salon "De Fil en Aiguille" du 15 au 16 octobre de 10h00 à 18h00 salle des fêtes de Saint-Jean-de-Losne en savoir plus

Exposition annuelle des artistes locaux (Peintures, aquarelles, artisanat, couture....) à Messigny-et-Vantoux les 15 et 16 octobre Complexe ROCHE.SUZON, rue du stade. Samedi de 14H à 19H00 et dimanche de 10H-12H30 et 14H à 18h30

Balade gourmande des Musigny aux Bonnes-Mares dimanche 16 octobre à Chambolle-Musigny départ place de l'église à 10h inscriptions avant le 10 octobre dépêchez-vous !

Les Scarline’s, l'académie de danse avec leur spectacle "Let's Go Paris !" au Cèdre de Chenove le dimanche 15 octobre