L'agenda des sorties en Côte-d'Or du 19 au 25 juin

Lundi 19 juin

- Jusqu'au 25 juin de 11h à 19h - Exposition peinture, sculpture, photographie avec l'association 13+ à l'Eglise Saint-Philibert, rue Danton à Dijon

ⓘ Publicité

Mardi 20 juin

- Ragnar le Breton au Théâtre des Feuillants de Dijon à 20h - Un partenariat France Bleu Bourgogne

BONNE CONDUITE "'le gros macho" Extrait (2023) Ragnar le breton, Comédie

- Festival en Quet'ailleurs à Quetigny jusqu'au 24 juin -Découvrez ICI - Un partenariat France Bleu Bourgogne

Mercredi 21 juin

- Fête de la Musique dans toute la Côte-d'Or, EN SAVOIR PLUS

Jeudi 22 juin

- Jazz manouche avec le groupe «Nouvelle adresse » à la Péniche Cancale à 19h

- Jusqu’au 24 juin FesTZHival de Théâtre du TZH à Longvic à l’Espace Jean Bouhey - Jeudi 22 Juin à 19h par "Les mystères de l'apothicaire" , mise en scène et écrite par Améline Stocker.

21h "Game of Stream" mise en scène et écrite par Améline Stocker.

Vendredi 23 Juin : 19h "Game of Stream" 21h "Champagne et Prosecco" mise en scène et écrite par Laureen Humblin-Sanchez.

Samedi 24 Juin : 19h "Les mystères de l'apothicaire" 21h "Champagne et Prosecco" - L’entrée est gratuite, buvette

Vendredi 23 juin

- Apéritif en V.U.E à l’Abbaye de Fontenay , un rendez-vous exceptionnel, un apéritif et une visite guidée dans un lieu privatisé, après la fermeture au public. Un partenariat France Bleu Bourgogne

Inscriptions obligatoires et renseignements au 03 80 92 15 00

- Récital de piano Raul Da Costa au Château de Commarin à 20h30 - Un partenariat France Bleu Bourgogne Réservations ICI

- La foire du Grand Morvan jusqu'au 25 juin à l'Espace Jean Bertin - Un partenariat France Bleu Bourogne - EN SAVOIR PLUS

Foire du Grand Morvan

- Jusqu'au 25 juin-Marché de créateurs et d'artisans au Cellier de Clairvaux de Dijon dès 10h - Ateliers créatifs pour adultes et enfants

Samedi 24 juin

- Gevrey Wine Food and Music dès 15h à Gevrey-Chambertin, place des marronniers - Profitez d'une soirée festive rassemblant une quinzaine de chefs et vignerons de la région pour faire découvrir l’excellence de la gastronomie bourguignonne**. Un partenariat France Bleu Bourgogne - TOUT SAVOIR

- Carmen au Zénith de Dijon à 20h ainsi que le 25 juin à 15h - Un partenariat France Bleu Bourgogne avec le Zénith de Dijon - TOUT SAVOIR

**- Feux de la Saint-Jean à l'Abbaye de Morgeot à Chassagne-Montrachet - **Un partenariat France Bleu Bourgogne - EN SAVOIR PLUS

- Marché et feux de la Saint-Jean à Marcilly-sur-Tille de 16h à 23h place du monument

Dimanche 25 juin

- 1er Salon Rencontre de fabophiles dans les jardins de la Maison Régionale des Arts de la Table à Arnay-Le-Duc

Si vous aussi vous organisez une manifestation contactez-nous au 03 80 42 15 15