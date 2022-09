L'agenda des sorties en Côte-d'Or du 26 septembre au 02 octobre !

Jeanne Barret, une femme autour du monde avec la compagnie 'Estaminet Rouge mardi 27 septembre à 14h30 et à 20h au Théâtre Gaston Gérard à Chatillon-sur-Seine. A travers cette pièce Jacques Arnould et Marie-Juliane Marques dévoilent l’histoire vraie, trépidante et peu connue de cette petite bourguignonne illettrée devenue apprentie botaniste puis pionnière de la biodiversité que le roi Louis XVI en personne nommera « femme extraordinaire ». Ecriture et mise en scène : Jacques Arnould. Jeu : Marie-Julianne Marques et Jacques Arnould. Musique : Patrick Rudant. Lumière : Nicolas Cointot. Durée : 1h30. Tout public à partir de 12 ans. Un partenariat France Bleu Bourgogne

Spectacle d'humour avec ""Embrasse ta mère" au théâtre des feuillants de Dijon le mardi 27 septembre à 20h réservations Café Théâtre Darcy Comédie 03.80.43.68.10 , n'hésitez plus si vous voulez passer un moment hilarant !

Festival francophone rires et vin au féminin le mercredi 28 septembre à 20h30 à la salle L'Aqueducienne 3, allée de l'enfance à Ahuy avec Marianne Content, Amandine Lourdel et Marion Pouvreau réservations au 07 83 78 86 25

Quelques idées de sorties CINEMA ce mercredi :

"Maria rêve" comédie de Lauriane Escaffre, Yvonnick Muller avec Karin Viard, Grégory Gadebois, Philippe Uchan

"Le Sixième enfant" Drame de Léopold Legrand avec Sara Giraudeau, Benjamin Lavernhe, Judith Chemla

"Jumeaux mais pas trop" comédie de Olivier Ducray, Wilfried Meance avec Ahmed Sylla, Bertrand Usclat, Pauline Clément

"Superasticot" animation à partir de 3 ans de Sarah Scrimgeour, Jac Hamman

"The Dire Straits Experience" au Zentih de Dijon le jeudi 28 septembre à 20h , un partenariat France Bleu Bourgogne

Festival Jazz O'Verre Beaune - festival d'automne - du 29 septembre au 1er octobre un beau programme musical mais aussi des animations pour tout savoir, un partenariat France Bleu Bourgogne

La Grande Marche Oblique jeudi 29 septembre de 12h30 à 18h à l'Esplanade Erasme de Dijon Une ascension du funambule Matthieu Hibon accompagnée d’un orchestre d’une quarantaine de musiciens comme geste symbolique pour mettre en avant l’architecture d’un des premiers bâtiments de l’université et rendre hommage à l’université de Bourgogne trois fois centenaire.

Concert rap urbain SCH vendredi 30 septembre à 20h au Zenith de Dijon, un partenariat France Bleu Bourgogne

Marché d'automne 100% Côte-d'Or du 30 septembre au 01 octobre de 10h00 à 19h00 au 23 du boulevard de la Trémouille à Dijon produits fermiers et artisanat local mais aussi des ateliers couture , maquillage d'automne, animation musicale et il est possible de se restaurer, tout est là pour passer un agréable moment !

Art Fair Dijon du 30 septembre au 02 octobre au parc des expositions de Dijon, un partenariat France Bleu Bourgogne foire d'art contemporain tout savoir

Exposition-vente monnaie cartes postales billets de banques vieux papiers samedi 1er octobre à Fontaine-les-Dijon, rue Général De Gaulle de 8h30 à 18h

Festival des usages numériques le samedi 01 octobre à la Maison de Nuits-Saint-Georges de 10h à 18h ! Imprimante 3D, casques de réalité virtuelle, brodeuse numérique, jeux vidéo, vol de drones, applications mobiles, visites virtuelles… Il y en aura pour tous les goûts ! Une conférence sur le thème « Déjouer les pièges et arnaques »

Hommage à Anne Sylvestre avec la chanteuse dijonnaise RENATA samedi 01 octobre au Cellier de Clairvaux à Dijon organisé par les poèmes de l'amitié réservations au 06.12.68.15.47

Bourse d'échange de fèves des rois dimanche 02 octobre à la salle des fêtes de Ruffey-les-Echirey de 9h à 17h

Bonne semaine !