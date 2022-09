L'agenda des sorties en Côte-d'Or du 19 au 25 septembre !

Le Grand Bleu" en ciné-concert le mardi 20 septembre au Zenith de Dijon à 20h, un partenariat France Bleu Bourgogne

Quelques idées de sorties CINE ce mercredi :

"Les Enfants des autres" Drame de Rebecca Zlotowski avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni

"Une belle course" Comédie de Christian Carion avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz

"Le Chameau et le meunier" Animation dès 6 ans de Abdollah Alimorad

"Koati" Animation dès 6ans de Rodrigo Perez-Castro

"Par applaudissements" au Darcy Comédie de Dijon le jeudi 22 septembre à 20h30 4 humoristes vous font découvrir un moment de leur spectacle envie de passer un moment hilarant en savoir plus et réserver

Musicales de Fontaine jeudi 22 septembre à 20h au programme : trois des "six sonates à quatre" de Rossini entre lesquelles s’intercaleront le « Crisantemi « de Puccini, « I lombardi alla prima crociata » et « I masnadieri »de Verdi et le célèbre « intermezzo » de Cavaleria Rusticana de Mascagni. Renseignements : 06 01 96 12 47

Théâtre de rue : Burning Scarlett à Semur-en-Auxois le vendredi 23 septembre à 20h Plaine de la Saussiotte Avenue du Tir tout savoir

Concert de jazz UNITRIO aux caves de l'Abbaye de Beaune le vendredi 23 septembre à 21h réservations au 03.80.21.52.98

Yann Tiersen et Quinquis en concert à la Vapeur de Dijon le samedi 24 septembre à 20h30 réservations et infos Dépêchez-vous c'est presque complet

Festival celtique à Vix le samedi 24 septembre dès 15h marché artisanal animations potion magique, dîner celte, concert et bal trad.

Marché artisanal et produits locaux samedi 24 septembre à Semur-en-Auxois dès 10h cours Général De Gaulle mais aussi jonglage, musique et encore d'autres animations organisé par l'association ANS - Auxois qui fête ses 30 ans

Théâtre ""Toutes plumes dehors" à Is-sur-Tille salle des capucins le samedi 24 septembre à 20h30 par la compagnie La Bargerie Provisoire , un rendez-vous plein d'humour à ne pas manquer , l'entrée est libre

Concert de rock au Poney Fringant à Sacquenay samedi 24 septembre à 20h30 une belle soirée pour 12 euros seulement

Show les papilles s'invite à la cité gastronomique de Dijon samedi 24 septembre de 16h à 23h dégustations gratuites tout savoir

Fête de l'automne à Leuglay dimanche 25 septembre à partir de 10H c'est la 17ème édition cette année restauration sur place avec produits du terroir, animations champêtres, grimpe d'arbres, démonstrations... Un rendez-vous incontournable !

La Fête du Pain à Savigny-les-Beaune dimanche 25 septembre autour du Four banal Rue Eulalie Fion déguster miches, brioches et pizzas préparées par la boulangerie « La Vigneronne » et cuites à l'ancienne au feu de bois. Un vrai régal ! Mais aussi au menu cette année : salaisons et terrines, escargots, fromages, pâtisseries, miel mélanges d'épices, macarons... Un vrai moment gourmand !

Bourse de matériel photo et vidéo dimanche 25 septembre au centre Pierre Jacques à Fontaine-les-Dijon de 9h à 18h , avis aux amateurs !

Jazz marché avec The Jazzpots à Chateauneuf-en-Auxois dimanche 25 septembre de 10h30 à 13h le groupe reprendra les standards de jazz en français et anglais, guitare, basse, chant sur le marché dominical

Foire artisanale à Bèze dimanche 25 septembre de 10h 18h produits locaux et régionaux créations artisanales buvette tombola et pêche à la truite