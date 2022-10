L'agenda des sorties en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire du 24 au 30 octobre🎃

Pendant les vacances de Toussaint, le ch芒teau de Bussy-Rabutin(21) se met 脿 l鈥檋eure d鈥橦alloween ! Sorcellerie et compagnie 鈥 Au programme 馃巸

Semaine de la marionnette 脿 Dijon du 24 au 28 octobre de 10h30 脿 11h30, de 14h30 脿 15h30, de 17h00 脿 18h00 salle Devosge , il est pr茅f茅rable de r茅server au 03.80.72.41.27 , un partenariat France Bleu Bourgogne D茅couvrez le programme 聽馃帋

Sully d'茅pouvante au Ch芒teau de Sully (71) du 24 au 30 octobre, voyage-spectacle pour les enfants (7-12 ans) en famille, en compagnie du com茅dien, Thomas Volatier. S茅ances sp茅ciales adolescents 脿 17h30. Renseignements聽

Les id茅es de sorties CINEMA 馃幀ce mercredi聽:

"Plancha" Com茅die de Eric Lavaine a vec Lambert Wilson , Franck Dubosc , Guillaume De Tonqu茅dec

"Mascarade" Com茅die Dramatique de Nicolas Bedos avec Pierre Niney , Isabelle Adjani , Fran莽ois Cluzet

"La Proie du diable" Horreur - Triller de Daniel Stamm avec Virginia Madsen , Colin Salmon , Jacqueline Byers

Jean-Louis Murat est en concert 脿 la Vapeur de Dijon le jeudi 27 octobre 脿 20h30,un partenariat France Bleu Bourgogne 聽infos et r茅servations聽

Boeuf Trad Irlandais avec D茅 Zakhor d鈥橝j 脿 la P茅niche Cancale de Dijon jeudi 27 octobre 脿 21h聽

Spectacle "Mon Starmania" 脿 Montceau-les-Mines vendredi 28 octobre 脿 l'Embarcad猫re 脿 20h30, un partenariat France Bleu Bourgogne聽

Pi猫ce de th茅芒tre " Blanches" au th茅芒tre de Semur-en-Auxois (21) samedi 29 octobre 脿 15h 聽au Th茅芒tre du Rempart 聽,vous allez bien rire et c'est gratuit 聽!聽

Deep Purple en concert au Zenith de Dijon le samedi 29 octobre 脿 20h, un partenariat France Bleu Bourgogne聽

Spectacle th茅芒tre d'ombres et l芒cher de lanternes samedi 29 octobre 脿 18h 脿 la Karri猫re 脿 Villars-Fontaine(21) infos et billetterie聽

Escape Game 芦 la malediction du Beffroi聽: les myst猫res de Gaspard Monge samedi 29 octobre 脿 Beaune 聽聽A mi-chemin entre l'enqu锚te et l'escape game, plongez dans l鈥檋istoire du Beffroi et ses myst猫res ! R茅solvez en groupe les 茅nigmes laiss茅es dans la tour au fil des si猫cles鈥 聽鈥 Math茅maticien hors pair, Gaspard Monge avait d茅couvert un secret au Beffroi de Beaune, une mal茅diction s茅culaire hantant les lieux, capable de provoquer l鈥檃rr锚t du temps lui-m锚me. Il a su percer ce myst猫re pour 茅carter le mauvais sort. 聽Mais aujourd鈥檋ui la mal茅diction s鈥檈st r茅activ茅e, et les 茅l猫ves et h茅ritiers de Monge ont besoin d鈥檃ide pour se plonger dans les secrets de Monge afin d鈥檡 mettre un terme鈥 鈥 Un programme d鈥檃ctivit茅s donne rendez-vous 脿 tous les publics au Beffroi et au mus茅e des Beaux-Arts pendant les vacances de la Toussaint ! 聽鈥 Pour adultes et jeunes 脿 partir de 11 ans 馃搷 Beffroi, 22 place Monge 鉁 Sur r茅servation au 03聽80聽24聽98聽70 ou par mail 脿 culture@mairie-beaune.fr, dans la limite des places disponibles 聽Tarifs聽: 7 鈧 (plus de 18 ans) / 6 鈧 (de 11 脿 18 ans) Programme complet "Enqu锚tes et jeux cr茅atifs" sur www.beaune.fr

March茅 fermier Samedi 29 octobre 脿 Chatenoy-le-Royal (71) 10 chemin de la brosse de 9h 脿 19h plus de 30 producteurs locaux vous attendent ( sous abri)聽

**Concours de photos Halloween 脿 la Fabrique - 10 rue Condorcet 脿 Dijon - Samedi 29 octobre 脿 partir de 14h 聽-**Venez d茅guis茅 脿 la Fabrique et participez au concours de photos. Un petit sachet de bonbons 脿 toutes les personnes qui viennent d茅guis茅es ce samedi.

Votez pour votre photo pr茅f茅r茅e et tentez de rapporter un jeu d鈥檋orreur.馃懟

Randonn茅e nocturne 脿 Dijon 脿 la combe 脿 la serpent le samedi 29 octobre de 19h30 脿 22h 脿 partir de 14 ans , inscription obligatoire聽

Dans le cadre du festival Tr茅sors de l鈥橧nde , l鈥檃ssociation Hadippa organise un 芦 bazar 禄 indien samedi 29 octobre au th茅芒tre de la Fontaine d鈥橭uche de Dijon entre 15h et 20h ! Vous y trouverez聽:

鈥 de nombreux stands d鈥檃ssociations dijonnaises en rapport avec l鈥橧nde

鈥 des stands de produits d鈥檃rtisanat indien

鈥 une exposition de peintures de 2 artistes locaux

鈥 un atelier de calligraphie indienne 脿 15h , r茅servation au 06聽19聽89聽87聽66 (tarif聽: 2 euros)

鈥 un atelier de r茅alisation de curry indien 脿 16h, r茅servation au 06聽19聽89聽87聽66 (tarif聽: 5 euros)

鈥 des boissons et snacks indiens

Salon multi-collections 脿 Fontaine-les-Dijon (21) dimanche 30 octobre de 9h 脿 19h centre Pierre Jacques - Entr茅e gratuite聽

Salon d鈥檃utomne multi-collections 脿 Chalon-sur-Sa么ne (71) dimanche 30 octobre maison des syndicats Place Mathias de 9h 脿 17h30聽

Jusqu鈥檃u 06 novembre le Mus茅oparc Al茅sia 聽f锚te Halloween , un programme pour les 聽petits et les grands, un partenariat France Bleu Bourgogne d茅couvrez plut么t聽

Belle semaine et bonne f锚te d鈥橦alloween !聽