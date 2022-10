L'agenda des sorties en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire du 31 octobre au 06 novembre

- Foire d'automne à Auxonne le lundi 31 octobre avec plus de 300 camelots dans les rues de la commune

- La Boum d’Halloween lundi 31 octobre au Bistrot de la Scène de Dijon de 15h à 17h décoré pour l’occasion, ouvrira ses portes à tous les enfants déguisés de la tête aux pieds. Monstres, sorcières et fantômes seront à la fête ! Une dose de folie, un soupçon de peur et une grande portion de surprises : tous les ingrédients seront réunis pour un après-midi réussi ! Un rendez-vous pour les petits pour le bonheur des grands

Halloween © Getty

-"Pour le meilleur et pour le pire " les 31 octobre et 1er novembre à 20h30 au Darcy Comédie de Dijon en savoir plus

- Du 1er au 13 novembre la foire internationale et gastronomique de Dijon, cette 92ème édition sera placée sur le thème du vin - Un partenariat France Bleu Bourgogne , nous serons en direct du lundi au vendredi de 16h à 18h Découvrez le programme

- La fête foraine sera présente du 28 octobre au 20 novembre au Mail Delaborde de Dijon , plus de 100 manèges vous attendent pour la plus grande joie des petits et des grands

Quelques idées de sorties CINEMA ce mercredi :

"Jacky Caillou" Drame de Lucas Delangle avec Thomas Parigi , Edwige Blondiau , Lou Lampros

"Piggy" Horreur de Carlota Martínez-Pereda avec Laura Galán , Carmen Machi , Claudia Salas

"Comedy Queen" Drame de Sanna Lenken avec Sigrid Johnson , Oscar Töringe , Anna Bjelkerud

_ Rosie Rose spectacle jeune public à partir de 4 ans mercredi 02 novembre à Saint-Apollinaire à 15h salle Tabourot

- Bal des frissons le mercredi 02 octobre à Saint-Rémy (71) à 15h à l'Espace Brassens Boum familiale déguisée organisée par le service familles. DJ, buvette et restauration par les Bout-en train. Gratuit et ouvert à tous.

- LBD + Open Mic | La Mutinerie, concert de rap à la Péniche Cancale de Dijon le jeudi 03 novembre à 21h tout savoir

- Nuit du folk à l'espace Jean Bouhey à Longvic vendredi 04 novembre **-**Découvrez Bandoléon, groupe de musique traditionnelle, le Duo Brethélix, heureux mélange de musique bourguignonne et bretonne et le groupe Les Poules à Facettes, musique bressane revisitée.

- "La fille bien gardée d'Eugène Labiche" Théâtre à Chassagne-Montrachet le vendredi 04 novembre à la salle des fêtes à 20h, vous allez pleurer de rires et c'est gratuit

- Jérémy Ferrari au Zénith de Dijon samedi 05 octobre à 20h, un partenariat France Bleu Bourgogne , un one show hilarant à ne pas manquer :

- Les orientales de Victor Hugo, samedi 05 novembre à Talant à 20h30 L'association les poètes de l'amitié - poètes sans frontières présentera une mise en scène de l'oeuvre de Victor Hugo "les orientales" avec la violoniste Marie Leloup et les poètes Gilles Baudry, Caroline Clément, Isabelle Dumont-Dayot, Chantal Lacaille, Alain Marchand et Nicole Muller. Réservations 06.12.68.15.47

- Salon "A Little Country Of 2022" les 05 et 06 novembre à Charnay-les-Macon (71) à l'espace de la Verchère

- Festival " Fenêtres sur courts" du samedi 05 au 12 novembre , un partenariat France Bleu Bourgogne en savoir plus

Fenêtres sur courts

Si vous aussi vous organisez une manifestation , contactez-nous au 03 80 42 15 15