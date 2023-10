L’agenda des sorties week-end du 07 et 08 octobre en Côte-d’Or

Samedi 07 octobre

- Le Cirque Piètre est en représentation à Quetigny Plaind Mendès France à 16h30 - Renseignements et billetterie : 03 80 48 28 43 - Un partenariat France Bleu Bourgogne

- Jusqu’au 15 octobre Exposition annuelle d’artistes locaux peintures et sculptures à Talant salle Alix De Vergy tous les après midi de 14h30 à 18h30

Dans le cadre de la semaine bleue , la commune de Longvic organise une visite du Musée des Beaux-arts à Dijon à 10h - Renseignements et réservations au 03 80 68 44 10

Et le 08 octobre : Salon de dégustations Pains Vin Fromages aux halles de Beaune organisé par le BTS tourisme de Beaune

Dimanche 08 octobre

- Christophe Maé est en concert au Zénith de Dijon à 18h - Un partenariat France Bleu Bourgogne

- Fête de la pomme à Seurre au Musée de l’Etang Rouge dès 9h

- Concert d’orgues et trompettes à l’église Saint Léger à Is-sur-Tille à 15h

- Concerts orgue-voix pour clôturer les 25es rencontres de musique ancienne de Seurre à l'église Saint-Martin :

A 15h : Anna-Caroline Olesen, mezzo-soprano et Christian Olesen à l'orgue Julien Tribuot.

A 17h : le concert Tribuot sous la direction de Josep Cabré, basse taille et plain-chant alterné et Jan Willem Jansen à l'orgue.

Réservations : 06 07 96 89 36

- Concert de Rachel ,soprano lyrique à l’église Saint- Symphorien à Lusigny- Sur- Ouche à 16h - L’entrée est à seulement 10 euros et gratuit pour les moins de 16 ans