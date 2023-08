L'artisanat d'art investit la boutique éphémère de Poitiers

La boutique éphémère de Poitiers est occupée jusqu'au 26 août par les pièces de neufs artisans d'art locaux. C'est l'occasion de découvrir le travail de souffleurs de verre, brodeurs, céramistes, mosaïstes, fondeurs ou même tabletiers et sculpteurs sur noix de coco. Le lieu a une ambiance de galerie d'art.

Sur son stand, Aurélie Borel, créatrice de bijoux en inox, présente ses univers créatifs entre Art déco et médiéval-fantastique. Elle vend principalement ses créations sur internet, mais elle est ravie de pouvoir présenter ses talents au public : "C'est un peu le laboratoire de la belle pièce. On s'autorise tout ici. C'est peut-être l'occasion de donner envie pour des commandes personnalisées. Je vous montre mon savoir-faire, ma technique, ça peut déclencher des choses puis après on part sur des choses très personnelles. Ca se passe bien, on reçoit des beaux compliments. Les gens attendaient ça, se rendre compte qu'il y a beaucoup de potentiel artistique dans la Vienne."

Mettre en valeur des métiers qui ne sont pas forcément connus

Cette exposition regroupe des artisans membres de l'association Armada, fondée en janvier 2023. Avec leur association, ils souhaitent rendre visible les savoir-faire locaux comme l'explique Tina Bedin, mosaïste et co-présidente de l'association Armada : "La boutique est notre première visibilité sachant que nous aimerions être présents sur d'autres événements comme les journées, les journées des métiers d'art et créer un salon métier d'art. Nous voulons mettre en valeur d'autres métiers qui ne sont pas forcément connus. Il y a des événements qui sont organisés autour de Poitiers, mais les artisans d'art n'y trouvent pas tous leur place."

La boutique est ouverte du mercredi au samedi de 10h30 à 18h. Réalisations en céramique, bijoux en Inox ou en noix de coco, mosaïques, luminaires, et autres sont à voir au 8 rue des grandes écoles à Poitiers.