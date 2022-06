Venez fêter les 25 ans de l'association Semailles le samedi 25 juin à Avignon !

L'association Semailles, située dans la ceinture verte d'Avignon, fête ses 25 ans et invite le grand public à une journée riche en événements, avec notamment la découverte de sa boutique marché bio, local et solidaire et de la boutique à proximité mais pas que !

Affiche des 25 ans de semailles - Asso Semailles

Vous pourrez visiter les nouveaux jardins :

Le jardin forêt méditerranéen est un jardin de cueillette à la fois cultivé et sauvage qui mime la forêt (mais dans un esprit de sélection d’espèces comestibles ou multi-support).

Le jardin mandala des 5 sens est un jardin en pétales destiné à éveiller les sens

Le jardin d’accueil est un jardin en bacs exposant différents types de jardins naturel, urbain et péri-urbain.

Plan des jardins - Semailles - Semaillles

Vous trouverez également les balades agroécologiques, pour expliquer et montrer la démarche agroécologique engagée par Semailles avec :

Les essais de maraichage sur sol vivant (non travail du sol , compostage),

La lutte biologique et préventive (en pénétrant dans les serres) contre pucerons, thrips, acariens sur tomates, aubergines concombres par l’introduction d’insectes prédateurs type macrolophus, cystes, confusion sexuelle Tuta, paraisoïdes de pucerons et/ou pollinisateurs (bourdons).

L’introduction de plantes hôtes pour abriter ces insectes à long terme (bourrache, calendula).

On n'oublie pas les ateliers biodiversité, une expo photos de Thomas Bohl, et un concert en soirée.

Restauration sur place avec des foodtrucks qui cuisinent les légumes de Semailles.

Toutes les Informations : Semailles - contact@semailles.asso.fr / 04 90 16 05 05

Les infos pratiques

L'entrée est libre et gratuite,

L'adresse du lieu des festivités : 2412 avenue de la Croix rouge à Avignon

plus d'infos sur la page Facebook - Téléphone : 04 90 16 05 05

Parking limité : venez à vélo ou garez-vous à Cap Sud