L'atelier du bijou, vitrine d'un savoir-faire de la vallée de l'Eyrieux

Saint-Martin-de-Valamas, 1868. Un orfèvre parisien, Pierre Murat, s'installe dans cette petite commune de la vallée de l'Eyrieux et créé une usine, pour fabriquer des chaînes dans un premier temps. Pendant les décennies qui vont suivre, la production va se diversifier, d'autres unités de productions se développer et des concurrents se lancer dans cette activité économique. C'est un résumé très rapide de l'histoire d'amour entre un charmant coin d'Ardèche et la création de bagues, bracelets ou encore pendentifs. la visite de l'atelier du bijou de Saint-Matin-de-Valamas vous en apprendra bien plus et vous permettra de voir des créations anciennes et actuelles, fabriquées par des artisans hébergés à la pépinière. Des visites sont possibles, sur réservation, ainsi que des ateliers pour créer vous-même votre bijou et repartir avec.

La partie musée expose des centaines de créations de l'usine produites depuis des décennies. © Radio France - A.W.

Antoine Velsch, jeune créateur de bijoux. © Radio France - A.W.