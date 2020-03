L'édition 2020 du festival Danse au fil d'avril fait bouger la Drôme et l'Ardèche

Plus de cinquante spectacles et événements sont proposés par le festival Danse au fil d'avril, organisé par les antennes de la Fédération des œuvres laïques (FOL) de Drôme et d'Ardèche. Cet événement, dont France Bleu Drôme Ardèche est partenaire, commence dès la mi-mars et dure jusque fin mai.