L'Enquête Tourangelle vous défie tout l'été à Tours !

L'Enquête Tourangelle, c’est un Escape Game urbain et un jeu de piste auquel vous pouvez jouer tout l’été en groupes de 2 à 6 joueurs à Tours. Au travers d’une enquête palpitante, vous découvrirez la ville de Tours, son quartier historique mais aussi ses recoins.

Comment ça marche ? Pour commencer, vous avez rendez-vous au QG de « L'enquête tourangelle » situé au 4 rue des tanneurs. C’est le point de départ de votre aventure. Là, vous serez accueillis par l'équipe diabolique qui a conçu le jeu et qui vous en expliquera le déroulement et l’univers. Elle vous confiera un sac d’investigation qui vous délivrera des indices, au fur et à mesure de l’enquête.

Votre objectif ? Résoudre, dans le temps imparti, les énigmes grâce à votre sens de l’observation et votre dynamisme. Votre capacité à prendre les bonnes décisions en équipe sera essentielle.

Où trouver des indices ? Place Plumereau ? © Getty - Julian Elliott Photography

Deux enquêtes différentes vous sont proposées : Le meurtre du conservateur et Le vin du Roy. Le meurtre du conservateur

Alors même qu’il venait de découvrir d’importants éléments, le commissaire Bonjean en charge de l’enquête sur le meurtre du conservateur du musée de Tours, a reçu des menaces qui l’empêchent d’avancer sur ses investigations. Il cherche donc une équipe d’agents compétents pour poursuivre son enquête et trouver le coupable. Le temps joue contre vous car 2 heures après votre départ les menaces qui pèsent sur le commissaire seront mises à exécution…

Le vin du Roy

Une grande réception a lieu ce soir au château où le Roy Henri reçoit la fine fleur du Royaume. On y mangera gibiers, chapons, dindons, pourceaux et cailles. Et pour accompagner la bombance, le vin coulera à flot. En tant qu’Intendants de Tours, vous êtes chargés de récupérer le fameux vin du Roy qui arrive de Blois par bateau. Malheureusement, un événement inattendu risque de mettre à mal votre mission : arrivés aux quais de déchargement, la cargaison a disparu. Si vous ne voulez pas y perdre votre tête, le temps vous est compté pour enquêter sur la mystérieuse disparition…

L’enquête Tourangelle est sur réservation. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.