L'été culturel 2023 en Île-de-France : sous le signe des Jeux Olympiques

Morgane Le Cuff et Senny Camara, Les Balades Extraordinaires au Parc Floral de Paris, été 2022

Théâtre, musique, danse, marionnettes, cirque, arts de la rue, cinéma, littérature, arts visuels, archéologie,... autant d'activités qui vont à nouveau venir ponctués l'été francilien avec le retour de "L'été culturel". Programme gouvernemental visant à favoriser l’accès de tous à la culture, notamment pour ceux qui en sont privés du fait de leur situation économique, sociale, géographique, de santé ou de handicap, "L'été culturel" à débuter en 2020 dans le contexte de la crise sanitaire.

L'été sera culturel en Île-de-France

Pour 2023, deux grandes thématiques se dégagent pour l'Île-de-France : les JO de Paris et la transition écologique. Pour les prochains jeux olympiques, ce sont plus de 120 projets qui ont été retenus, mêlant arts, cultures et sports.

Opéra, marionnettes, théâtre, festival littéraire ou encore danse : découvrez les 2000 événements attendus en Île-de-France tout au long de l'été sur le programme interactif :

Retrouvez la sélection France Bleu Paris

Chaque samedi et dimanche matin, France Bleu Paris vous fait rencontrer l'un des acteurs de "L'été culturel" et vous propose une activité à ne pas manquer ! Soyez au rendez-vous !