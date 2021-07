L'été de toutes les sorties

Les sorties de votre weekend des 16, 17 et 18 juillet 2021

Le Tour de France en Gironde

C’est l’évènement du weekend avec 2 étapes : Mourenx-Libourne vendredi 16 juillet et le contre-la- montre du 17 juillet entre Libourne et Saint-Emilion. En plus du spectacle sportif, de nombreuses animations dans les communes traversées par le Tour de France.

L’étape Girondine Mourenx – Libourne (Entre Bourideys et Libourne).

Le tour entre dans notre département à 13h35 pour la caravane et 15h pour les cyclistes. La course passera notamment par Villandraut, Noaillan, Barsac, Cadillac, Génissac et Créon la ville de la piste Lapebie à 15h pour la caravane et 16h30 pour les coureurs. La ville de Créon a imaginé une fête familiale « Créon le Tour » avec les associations et vous propose ce vendredi une journée d’animations place de la Prévôté.

Le Tour de France arrive en Gironde : France Bleu vous fait vivre l’événement

Du théâtre avec « Messieurs les coureurs » à Fronsac samedi 17 juillet

On attire votre attention sur un spectacle pour les amateurs de cyclisme au BAZ’ART Théâtre de Fronsac samedi 17 juillet « Messieurs les coureurs »

Un “Seul-en-selle” écrit et joué par Pascal Labadie, fils de coureur cycliste des années 50...baigné dans le monde du vélo et coureur lui-même durant huit ans… Dans son spectacle, il raconte son expérience et parle de son amour pour le cyclisme. “J’ai été vacciné avec un rayon de vélo… Autrement dit, je suis de ces gens qui, à la question « qui est le Roi des Belges ? » répondent « Eddy Merckx »… Ces gens qui, quand ils passent sous un arc-en-ciel, se glissent dans un maillot de champion du monde. A vélo, j’ai perdu, souffert, vibré, gagné, égrené des dizaines de milliers de kilomètres, avalé les paysages, écumé les routes de mon Sud-Gironde… A coups de pédales, tête baissée ou en danseuse… Mon vélo à moi se pratique sans casque…”

Messieurs les coureurs samedi à 21h15 au BAZ'ART théâtre • 11 route de Loiseau à Fronsac

La Bataille de Castillon ce weekend et jusqu’au 21 août

C’est l’un des rendez-vous majeurs de l’été en Gironde mais aussi en France puisqu’il fait partie des grandes reconstitutions historiques que le public adore. Un peu d’histoire : La Bataille de Castillon eut lieu le 17 juillet 1453 entre les armées d'Henri VI d'Angleterre et celles de Charles VII de France. Cette victoire décisive pour les Français est l'avant-dernière bataille de la guerre de Cent Ans. Elle marque la première utilisation massive de l'artillerie dans une bataille.

Après une année blanche le spectacle revient et il faut saluer la persévérance des équipes et le travail colossal que cela représente. 500 acteurs bénévoles et 35 cavaliers pour 15 représentations, au pied du Château de Castegens à Belvès de Castillon sur un espace scénique de 7ha, à 3 kilomètres du champ de bataille historique. Depuis cette année, une partie de l’équipe dirigeante a changé pour donner encore plus d’ampleur et de professionnalisme à ce spectacle.

Spectacle pour tous les publics à partir de 22h30. On peut arriver avant pour profiter du village médiéval avec des démonstrations de maniement d'armes, des jeux médiévaux et autres animations. On peut pique-niquer sur place , s’offrir aussi quelques souvenirs.

Pour les dates : du 16 juillet au 21 août. Il faut réserver en raison de la jauge de 1000 personnes au maximum. Le pass sanitaire est obligatoire dès l’âge de 11 ans. On peut y aller en Transgironde, en utilisant la ligne 304 qui part des Quinconces à Bordeaux. Vous trouverez toutes les infos sur BatailledeCastillon.com.

Pour les réservations : 05 57 40 1453

Un festival de BD à Montalivet en Médoc

Les Estivales de la BD deMontalivet samedi 17 et dimanche 18 juillet. Pour tous les publics amateurs de dessins et de bulles. Vous pourrez y rencontrer des libraires indépendants, des bouquinistes et des petites maisons d’éditions. Ce festival propose des animations en direction des plus jeunes (création de Bd en direct avec des dessinateurs) comme des adultes avec un jeu (DédiKatz où il faut trouver ce que dessine l’artiste-personnage, film, événement historique…).

Invitée d’honneur de cette édition : la dessinatrice Annabel

Salle des sport, avenue de l’Europe de 9h à 19h (les dédicaces de 10h à 12h30 puis de 15h à 18h). Pour aller à Montalivet , comptez plus d’1H30 de route depuis Bordeaux mais le voyage vaut la peine car c’est la belle route des châteaux du Médoc

Par la route en arrivant de Bordeaux

Sur la rocade, prendre la sortie N°8 Le Verdon/Lacanau/Le Taillan Médoc

Suivre la route départementale D1215 en direction de Saint-Laurent puis Lesparre ;

Passer Lesparre en suivant toujours la route départementale D1215 en direction de Soulac / Le Verdon ;

Au niveau de la D102 et tourner à gauche en direction de Vendays-Montalivet.

Sangria gratuite (le groupe) fait danser le Festival Frayse Toch' à Fargues St Hilaire

7em édition de ce festival populaire, curieux et généreux qui doit son nom au Domaine de La Frayse. La programmation du Frayse Toch’ met en avant tous les arts, de la musique actuelle, à celle du monde, au théâtre jusqu’à la pyrotechnie… Un festival à destination des jeunes qui prône aussi la solidarité. Samedi avant dernière soirée du Festival qui est aussi la soirée de clôture et de présentation des projets des jeunes…

Vendredi 16 juillet Musique avec la banda dacquoise Txarang’ Amigos puis YOË, un groupe de guinguette Bordelais et enfin à 22h Sangria Gratuite qui depuis 1998 propose un mix de musiques du monde et de rock festif. Les trois pyrénéens vont vous faire chanter et danser toute la nuit.

Samedi 17 juillet Soirée Le live de la Frayse avec Les Boîtaclous, Stupid People, Les Lacets des Fées

Le Festival Frayse Toch' à Fargues St Hilaire, 48 Avenue de Lignan. Pour vous y rendre le TransGironde : n°402 arrêt Mairie de Fargues . n°404 arrêt La Fraise n°407 arrêt Mairie de Fargues ou encore le co-voiturage. Le prix d’entrée est libre. Vous donnez selon vos moyens. Renseignements sur Fraysetoch.com